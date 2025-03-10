機管局前主席蘇澤光出自傳細數奮鬥史　指加離境稅無礙機場競爭力

機場管理局前主席蘇澤光今日（10日）出版自傳，細數他由廣州街童打拼為機管局主席的一生；著作刊登128幅珍貴歷史照片，紀錄香港及國際的關鍵時刻。蘇澤光在新書發布會表示，財政預算案提出增加機場乘客離境稅，不會影響場競爭力。



機場管理局前主席蘇澤光今日（10日）發表新書，細數他由廣州街童打拼為機管局主席的一生。

書中刊與布殊、戴卓爾夫人會面相片

蘇澤光今日在中環集古齋舉行新書《不說不可能——從廣州街童到機場主席》的發布會，該書回顧了蘇澤光的生活和工作經歷，又首度披露其參與從政商決策，以至推動八達通、機場三跑道、國際金融中心（IFC）及環球貿易廣場（ICC）等里程碑項目的幕後故事。書中亦刊登了128張相片，紀錄他與重量級國際政要會面的時刻，包括美國前總統布殊、英國前守相戴卓爾夫人等。

在發布會上，蘇澤光被問到有關施政報告提出增加機場離境稅的問題，稱香港機場多年來已累積了航班網絡密度、服務水平、國際航點數量等無形資產，有自身優勢，認為加離境稅對市民出行選擇無影響。

蘇澤光考入港大 加入政府成首批華人政務官之一

蘇澤光又認為，在大灣區發展的重重機遇下，香港應善用自身的國際化優勢，繼續積極參與粵港澳大灣區建設，更好地融入國家發展大局，做好內地與國際間「超級聯繫人」的角色。

即將80歲的蘇澤光生於廣州，幼年隨家人移居香港，其後考入港大成為首批華人政務官，曾縱橫政商界50餘載，先後掌舵貿發局、地鐵公司、電訊盈科及機管局等機構。