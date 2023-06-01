蘇澤光續任機管局主席　任期至明年5.31　另委任四委員

政府今日（1日）宣布再度委任香港機場管理局現任主席蘇澤光及三名現任成員陳仲尼、周雯玲和王鳴峰，並委任一名新成員姚建華。有關委任於今日生效，蘇澤光任期為一年，至2024年5月31日；另外四位成員的任期為三年，至2026年5月1日。有關委任將載於明日（2日）的政府憲報。



政府宣布，再度委任香港機場管理局現任主席蘇澤光及三名現任成員陳仲尼、周雯玲和王鳴峰資深大律師，並委任一名新成員姚建華。

蘇澤光任期為一年，至2024年5月31日。三名獲再度委任及新委員的成員任期均為三年，至2026年5月31日。有關委任將載於明日（2日）的政府憲報。

香港機場管理局主席蘇澤光。（資料相片／羅國輝攝）

現任委員歐智華和梁頴宇亦於今日離任，運輸及物流局局長林世雄衷心感謝他們在任期間一直就香港國際機場的服務及發展提供寶貴意見及貢獻。

機管局由2023年6月1日起的全體成員名單如下︰



主席：蘇澤光



成員：趙式明、陳仲尼、陳南祿、周雯玲、李律仁資深大律師、盧偉國博士、唐嘉鴻、黃冠文、王鳴峰資深大律師、姚建華、運輸及物流局局長、財經事務及庫務局局長、民航處處長、機管局行政總裁（當然成員）

