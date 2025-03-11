廉政公署呼籲公眾提防偽冒電郵 切勿點擊惡意檔案超連結免招損失
撰文：吳美松
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廉政公署今日（11日）表示，近日接獲十多宗市民舉報，指收到由寄件人「“ICAC”」Hotmail電郵帳戶發出的偽冒廉署電郵。署方指有關電郵內附惡意檔案超連結，點擊後可令該電腦或電子裝置被入侵而導致損失，提醒市民提防。
廉署表示，該些偽冒廉署電郵訛稱由廉署調查主任發出，電郵附有虛假的「廉政公署調查通知書」相片，訛稱廉署正對收件者公司涉及的一宗貪污或不當行為進行調查，並要求收件者向廉署提供合約、財務紀錄、員工名單等資料。
署方指要嚴正澄清該等電郵並非由署方發出；由於事件涉及冒認廉署人員，已就事件展開調查。署方提醒公眾，慎防騙徒以不同形式冒認廉署人員，如接獲任何聲稱由廉署或廉署人員發出的可疑電郵，應提高警覺，切勿點擊內附的超連結或向電郵寄件者提供資料，以免個人電腦或電子裝置被入侵又或個人資料被盜用。
市民如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線2526 6366查詢或舉報。
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