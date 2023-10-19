八達通發現偽冒電郵、網站及應用程式　呼籲切勿點擊連結免失個資

八達通卡公司今日（19日）提醒市民和用戶要提高警覺，有一封偽冒八達通發出之電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人及信用卡資料。

此外，網絡上或社交平台亦出現類似八達通的項目，包括「八達幣 (BDB)」、「四通八達APP」等，甚至有可疑的流動應用程式供下戴，八達通公司強調，這些電郵、網站及流動應用程式均與該公司無關，已通知金融管理局，若市民有任何疑慮，可與八達通聯絡。



八達通提醒市民和客戶提高警覺，注意可疑電郵、網站及流動應用程式，其中一封偽冒由八達通發出之電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人及信用卡資料。

以下為該未經授權電郵之寄件者：

do-not-reply@bling.com.br



以下為該未經授權之網站，切勿點擊：

https://u.to/2ToGIA

https://web-awerna.instawp.xyz/

https://dk-b-oeznvqokm292886.codeanyapp.com/



另外，八達通亦注意到市面出現，有關以「八達通」相近字為名的可疑網站和社交媒體貼文，當中字眼包括：「八達幣 (BDB)」、「四通八達平台」、「四通八達APP」或「四通八達項目」等。

以下為可疑之網站，切勿點擊：

www.stbd.top

www.stbd.cc

www.sitongbada.cc

www.sitongbada.org

xgbdb.com



以下為可疑之流動應用程式下載連結，切勿點擊：https://ldy.stbd.top/app/20230928220229.apk



八達通表示，特此澄清上述電郵、網站及流動應用程式與該公司沒任何關係，並已通知金管局，若市民有任何疑慮，或者曾在上述可疑網站提供個人資料，可致電2266 2222與 八達通 公司聯絡。