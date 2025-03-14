六合彩7100頭獎｜3.16攪珠　有人曾中4字　投注百多元望一注獨中

連續7期六合彩無人中頭獎，馬會預計下期周日（16日）晚上的攪珠，10元一注獨中頭獎可袋走7,100萬。在葵芳投注站，有市民都留意到下期的大額獎金，進站買六合彩。有人表示有買昨日（13日）攪珠的六合彩，但沒有中獎，今再花百多元買下期，說「梗係想中啦」。



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下期周日（16日）晚攪珠的六合彩，因連續七期無人中頭獎，累積多寶已超過5,600萬元，馬會預料10元一注獨中頭獎可袋走7,100萬。在葵芳投注站、未見有大批市民投注，不過亦有市民看準下期大額獎金，想買個希望。

張先生表示，沒有買上期(13日)六合彩，但會買下一期周日攪珠的六合彩，他指自己不會期期都買，「呢啲冇人中（頭獎）就買」。至於中獎機率，他笑稱「望就望佢中」，但自己都是平常心，沒有習慣看著攪珠，又指自己每次都買同樣號碼，試過與頭獎擦身而過。

郭先生有買上一期六合彩，但沒有中獎，笑言「幾十蚊當做下善事」。他今日再來買周日攪珠的六合彩，投注百幾元，預料頭獎金額大、他說「梗係想中啦」，指自己只中過四個字、大約千多元。