7100萬六合彩頭獎｜下期改周日晚攪珠　即睇五大熱門

連續六期無人中頭獎的六合彩，今晚（13日）攪珠，再次未有幸運兒。馬會表示，累積多寶已超過5,600萬元，預計下期周日（16日）晚上的攪珠，10元一注獨中頭獎可袋走7,100萬。



經過今晚攪珠，五大熱門號碼依次為30號、49號、24號、22號及1號；最冷為19號，23及25為次冷及第三冷門號碼。



六合彩各號碼攪出次數。（馬會網頁截圖）

30號欠3次就攪出500次 1號升至第五熱門

截至今晚攪珠，最旺號碼為30號，由2002年7月轉為49個號碼球以來，共攪出497次；其次為49號，累計攪出了488次；24號以483次成第三熱門號碼。另有五號碼頭攪出470至479次，由最多至最少依次為22號（479次）、1號（476次）、13號（475次）、10號（472次）及7號（471次）。

冷中之冷19號是唯一出現少於420次號碼

至於冷門號碼，19號為冷中之冷，累計攪出414次，是唯一出現少於420次的號碼；其次為23及25號，各分別出現424次及426次；41號為第四冷門，攪出427次。

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