嶺大資料外洩事故後第四日　始通知受影響人士、上報私隱署

嶺南大學發生資料外泄事故，校方周二（11日）發現一個信息系統遭駭客攻擊，並外泄至暗網，受影響人士包括教職員、學生和前課程申請人的個人資料；涉及姓名、聯絡方法、身份證資料等。校方於事故後第四日才通知受影響人士；根據私隱公署最新回覆，校方同日深夜才向公署通報。

校方昨回覆傳媒查詢，指數千份内部文件外泄，其中涉及「主要個人資料」的文件約二百份。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，估計起因是系統防火牆或防毒軟件未有升級，未能阻止木馬程式入侵，並建議學校隔半年至一年做好檢查。



嶺南大學發生資料外泄事件。(資料圖片)

外泄事故後三日通知受影響師生 涉及身份證資料、聯絡方法等

嶺大周二（11日）發現有駭客網絡攻擊，事隔三日、於周五向受影響人士發電郵，稱盜取信息系統內的資料後，並外泄至暗網。受影響人士包括教職員、學生和前課程申請人的個人資料；外泄資料涉及姓名、照片、聯絡方法、身份證資料、出生日期、就業資訊、財務和學業相關資料。

校方提及，已即時關閉受影響的系統以減低損失，並成立工作小組進行詳細內部調查。校方提到，暫未有個人資料因今次事故而遭不當使用，會就事故通報私隱專員公署及相關執法部門。有嶺大學生透露，校方僅向受影響人士發電郵，未有通知其他學生。

私隱公署最新回覆查詢指，於周五深夜收到相關機構的資料外洩事故通報，公署已根據既定程序就事件展開調查。

嶺南大學發生資料外泄事件。(資料圖片)

嶺大：已即時停用涉事系統

嶺大昨（14日）回覆查詢指，對事件深表歉意，強調將學生及教職員的私隱及數據安全置於首位，將繼續加強内部網絡安全措施，確保類似事件不再發生。

嶺大指，已即時停用涉事系統，以防止進一步的數據泄露，亦聯繫受影響人士，並提供必要的支援，以降低潛在風險。校方指，正全面檢視所有類似系統，並採取必要措施，提升整體網絡安全水平。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，估計起因是系統防火牆或防毒軟件未有升級，未能阻止木馬程式入侵。（資料圖片）

資訊科技商會：料系統防火牆或防毒軟件未升級

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，估計起因是系統防火牆或防毒軟件未有升級，未能阻止木馬程式入侵；亦不排除是教職員或學生出現操守問題，佯裝校方發放木馬程式連結，若有人誤將連結打開，電腦便遭網絡攻擊。

他指駭客通常針對醫院及學校， 因為附近有較多電腦或儀器。他又提到，網絡攻擊「來來去去都係幾個原因，但經常都會重覆犯錯」，並建議學校將檢查恒常化，每隔半年進行基本檢查，每隔一年則做大型檢查，估計大型檢查每次涉款過百萬。