騰訊在港設創科教育機構　集團高層：提升青年科技素養與實踐能力

騰訊今日（15日）宣布在香港成立Tencent WeTech Academy，公司稱將前沿科技融入人才培育生態，推動青年科技向善，培育高質量創科人才，助力香港建設成為國際創科中心。騰訊集團高級執行副總裁湯道生表示，這項目是為了提升青年科技素養與實踐能力，同時培養他們的社會責任感和人文關懷，推動青年科技向善，讓科技真正服務社會。



成立儀式於香港理工大學舉行，財政司司長陳茂波、理工大學校長滕錦光，騰訊集團高級執行副總裁兼雲與智慧產業事業群CEO湯道生擔任主禮嘉賓，並由騰訊基金會行政總監李子樹主持儀式。

騰訊表示，Tencent WeTech Academy有四大項目，如公益開放微信小程序教育平台，提供一站式小程序開發工具與教育資源，200節科技教育線上課程，幫助青年快速掌握小程序開發技能，降低技術門檻；青少年遊戲化AI培訓，面向香港中學生，提供遊戲化的學習體驗，讓學生在玩樂中學習編程和AI知識，激發創意，培養科技興趣；微信小程序編程全球創新挑戰賽；AI Society 行業論壇及主題分享會等。

騰訊集團高級執行副總裁兼雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，Tencent WeTechAcademy是為了提升青年科技素養與實踐能力。（騰訊提供圖片)

湯道生表示，Tencent WeTechAcademy是為了提升青年科技素養與實踐能力，將通過全球性的編程賽事、提供開放技術平台及創新教育工具，幫助青年掌握AI大模型等前沿科技，並將科技應用於解決社會實際問題，同時培養他們的社會責任感和人文關懷，推動青年科技向善，讓科技真正服務社會，服務於每一個人。

同日，騰訊與成長希望基金會聯合主辦「青年科技向善日」，通過學校、學生及騰訊專家的分享，讓學生更深入了解科技教育的意義，並將理論學習應用到日常生活中。活動包括青少年與陳茂波的對話環節，小紅花科創家第一屆獲獎團隊嶺南中學學生分享，以及由騰訊專家分享遊戲及小程序的向善應用故事。