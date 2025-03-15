陳茂波：AI講笑話能力一般　但做事鍥而不捨值得學習

財政司司長陳茂波今日（15日）出席騰訊「青年科技向善日WeTech for Good」活動，他致辭時稱，本來用AI在講稿中準備一些笑話，可惜AI講笑話的能力一般，他亦無強人所難，反而坦白地告訴AI這個弱點，鼓勵它多練習。



而AI回應稱會努力改進，隨即多提出五個新的笑話。陳茂波認為AI做事情要鍥而不捨值得學習，更隨即提出一個「好消息」：如果你懂得講笑話，你暫時會比AI強得多!



陳茂波出席騰訊「青年科技向善日WeTech for Good」並與青年對話。（政府新聞處）

陳茂波出席活動時表示，社會講AI時最常想到的就是語言大模型（Large Language Models），即利用日常的語句來跟電腦溝通。他表示，準備今天的講稿時也用了AI來輔助，就是請AI寫出十個中小學生覺得最好笑的笑話。

其中一則是這樣的：

有位同學問AI：「我怎樣可以利用AI高效率地運用考試前的時間？」

AI的回答：「建議你先制訂時間表。」

同學覺得好奇，就問：「這樣會令我學習得更快嗎？」

AI的回應說：「不是，但至少你會看起來很忙碌！」

不過，陳茂波認為AI講笑話的能力一般，告知AI這是它的弱點，要多學習。AI亦表示會努力改進，隨即多提出五個新的笑話。

陳茂波今日（三月十五日）在騰訊「青年科技向善日WeTech for Good」致辭。（政府新聞處）

人工智能是加速培育新質生產力的核心 可賦能傳統產業升級轉型

陳茂波表示，在企業營運、市場交易、學習和日常生活裏，也觀察到不少痛點和難題，可以讓社會思考如何借助科技創新、人工智能和編程等力量，探索更多新的解決方法，認為會讓工作更有意義。他亦指人工智能是加速培育新質生產力的核心，亦賦能傳統產業升級轉型。

對於上月底公布的《財政預算案》，陳茂波指除了把人工智能作為關鍵產業全方位加強推進，更特別邀請在港的大型科技企業，以及規模相對較細的前沿初創公司，一起將最前線的資源匯聚到教育最前線的陣地。他期望企業透過到校的產品展示或實地參觀等方式，與學生互動交流，為校園編程和AI學習等科技教育提供資源、技術指導及實踐場景，讓同學們「看得見，摸得到」這些技術的應用。

他亦指出香港在這股AI的浪潮中，擁有不少優勢，隨政府的政策支持、業界的共同努力，香港正在吸引和匯聚越來越多的創科企業和人才。