六合彩結果｜頭獎一注中派彩7209萬超預期　7個攪出號碼有得對

六合彩連續7期無人中頭獎，多寶累積至5,666萬元，馬會預計今晚（16日）攪珠10元一注獨中頭獎，幸運兒可袋走7,100萬元，不少市民趁今日假期到投注站買彩票，博個橫財機會。投注晚上9時15分截止，總投注額超過1.3億元（130,729,742元）。



馬會公布，今晚頭獎一注中，每10元派彩7,209萬元（72,097,390元），比馬會預計多約100萬元。



六合彩連續七期無人中頭獎，馬會預計3月16日晚攪珠10元一注獨中，可得7,100萬元。(廖雁雄攝）

六合彩今晚攪出號碼為：29、30、36、41、48、49；特別號碼為：14

六合彩3月16日攪珠結果。（馬會直播截圖)

馬會公布，今晚頭獎有一注中，每10元一注派彩7,209萬元（72,097,390元）；二獎有三注中，每10元一注派彩171萬元（1,715,040元）；三獎有149注中，每10元一注派彩92,080元。

六合彩3月16日派彩結果。（馬會網頁截圖)

六合彩各號碼攪出次數。（馬會網頁截圖）

30號欠3次就攪出500次 1號升至第五熱門

截至上周四（13日）晚攪珠，最旺號碼為30號，由2002年7月轉為49個號碼球以來，共攪出497次；其次為49號，累計攪出了488次；24號以483次成第三熱門號碼。另有五號碼頭攪出470至479次，由最多至最少依次為22號（479次）、1號（476次）、13號（475次）、10號（472次）及7號（471次）。

冷中之冷19號是唯一出現少於420次號碼

至於冷門號碼，19號為冷中之冷，累計攪出414次，是唯一出現少於420次的號碼；其次為23及25號，各分別出現424次及426次；41號為第四冷門，攪出427次。

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