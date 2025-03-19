恒大清盤｜夏海鈞怕露行蹤步許家印後塵　官不接納下令需披露資產

中國恒大因欠債2.6萬億元被頒令清盤，清盤人接管後向恒大創辦人許家印、許的前妻丁玉梅，及前行政總裁夏海鈞等人追討約60億美元，又要求禁制許和夏等人逾600億港元資產。法官早前下令夏等人需披露資產，惟夏未有跟從，恒大早前申請「除非命令」，若夏不作披露，將禁他就訴訟抗辯，夏卻稱許在內地被扣押，擔心若他行蹤曝光會步許後塵。法官高浩文今（19日）下判辭指，夏未有透露位置，難評估其風險，又指夏未能說出有何困難令他無法披露，最後按恒大要求批出「除非命令」，下令夏須於本月28日前披露資產，否則將不許就案件抗辯。



原告中國恒大集團去年3月入稟控告許家印、夏海鈞和潘大榮，其後加入丁玉梅和三間公司為被告，即現時共7名被告。

夏海鈞稱怕露行蹤會跟許家印有同樣下場。（鄺月婷攝）

夏海鈞稱從傳媒報道得知，許家印在內地被扣押，但被有被控。

許家印和妻子丁玉梅早前亦有稱怕其行蹤曝光，會危害她及4名與她同住兒童陷入危險。（資料圖片）

中國恒大因欠債2.6萬億元，2024年已在高院被頒令清盤。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

夏原需於去年7月披露資產

判辭指，法官2024年6月24日向夏等人發出禁制令，又下令他們需披露資產。夏原本需於同年7月5日或之前披露資產，夏曾申請撤銷命令。法官因此曾把這限期押後。但法官於今年2月已駁回夏的申請，並下令夏需於2月21日或之前披露其資產，惟夏未有披露，並於限期當天再申請上訴許可，並要求候訊期間暫緩執行披露資產的命令。法官認為夏是故意違反命令。恒大因而申請「除非命令」（unless order），指出若夏不在法庭發出命令後的五天內披露其資產，便會被禁止就訴訟抗辯。

夏怕暴露行蹤會跟許同樣下場

法官指，夏稱根據傳媒報道，恒大創辦人許家印未有被起訴，但在內地遭無限期扣押，夏擔心作出披露，可能令其行蹤曝光，最終令他也落得和許同樣下場。惟法官指，夏的擔憂是根據傳媒報道，涉及揣測，部份說法亦含糊。夏拒向法庭透露他身處地方，法官難就他所指的風險作評估。

夏未能交代因何理由未能披露

法官續指，早前已把夏披露資產的限期，延至2月21日，他最少7個月時間可披露，但夏在未道出任可理由下未有做到。法官亦考慮夏披露資產後，恒大或會向外國法院，就該些資產作申請，因此控恒大的要求，批出「除非命令」，並下令夏需在本月28日或之前披露其資產，否則將被禁止就訴訟存入抗辯，並下令夏需支付恒大的訟費。

案件編號：HCMP 1080/2024