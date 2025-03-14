恒大清盤｜前行政總裁夏海鈞稱無製作財務報表　要求剔出訴訟

已遭清盤的中國恒大，去年入稟控告創辦人許家印、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮，指他們涉及違反責任等。恒大其後再入稟，要求禁制許和夏處理600億的資產，其後又加入許的前妻丁玉梅為兩案的被告，並取得禁制令。夏海鈞今(14日)向高等法院申請剔除其訴訟，夏稱他涉案時無參與製作公司的財政報表，認恒大對他的訴訟屬濫用程序，但恒大反對，並指夏提出的爭議可於正審時處理。



恒大對許家印等人共提出兩宗訴訟，首宗訴訟的七名被告為：許家印、夏海鈞、潘大榮、丁玉梅和三間公司，恒大指許家印等在管理恒大集團和其子公司期間，涉及違反責任、失實陳述等，就相關損失向被告追討。

另一宗訴訟的三名被告：許家印、夏海鈞和丁玉梅，涉及禁制被告處理相關資產。根據公告，恒大已取得針對許家印、丁玉梅及夏海鈞的禁制令。

夏海鈞。（鄺月婷攝）

夏稱沒有參與製作財政報告

代表夏海鈞的律師指，恒大指控夏違反責任，又指他需為公司的財政負責，但律師指相關指控沒有根據。律師指，夏於涉案時沒有參與製作公司的財政報表，又指恒大對他的訴訟屬濫用程序。

恒大指夏作為董事局成員有責任

代表恒大的律師回應指，夏涉案時作為董事局一員，負有責任，而夏則違反其責任。恒大又指涉案的財報報表中，未能反映公司的真實情況。就夏指他於涉案沒有參與製作公司的財報報表，恒大對此有爭議。恒大又強調，法庭不應剔除訴訟，指夏提出的爭議可於審訊時處理。

案件編號：HCA55、HCMP1080/2024