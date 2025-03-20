香港航空疑有尿袋起火須急降　一文看清7大航空公司充電器政策

香港航空今日（20日）一架空中巴士A320客機疑因行動電源（尿袋）導致機艙起火，需臨時降落福州長樂機場。近年多地因炸導致行李艙起火，各地航空公司陸續加強「攜帶行動電源上機」的限制。



《香港01》整理港人常乘搭的4大香港航空公司及3個日韓台航空有關尿袋的限制，全部不準託運。當中韓國及台灣航空公司對尿袋的規管最嚴格，不準放置於是行李架及嚴禁在飛機內使用尿袋。



國泰航空。（資料圖片）

▼國泰航空▼



國泰網頁列明，備用鋰電池（包括行動電源）不得放於寄艙行李，所有備用電池如作手提行李，建議以原裝零售包裝、還是以膠帶包上電極，或存放獨立膠袋內。

香港航空今日（20日）發生事故，一架前往杭州的空中巴士需臨時降落福州長樂機場。（資料圖片）

▼香港航空▼



香港航空網頁列明，不可於飛行過程中使用充電寶（行動電源）給電子設備充電，應關閉充電寶開關。電極須防止短路（即電極不得與其他金屬接觸），包括以原裝零售包裝包裹，或以膠帶包上電極或存放於獨立膠袋或保護袋中。

香港快運。（資料圖片/香港快運提供）

▼香港快運航空▼



香港快運網頁指出，備用電池（行動電源）及後備鋰電池不可託運，上機時必需獨立包裹以防止短路及意外啟動。超過160Wh的大型鋰電池（輔助行動裝置除外）不可作為手提行李或託運行李。

大灣區航空。（資料圖片/大灣區航空圖片）

▼大灣區航空▼



大灣區航空指，備用電池（行動電源）的電極必須妥善處理以防短路，包括放置於原有的零售包装內，兩電極用膠貼封好，或個別放入獨立的膠袋或保護套內。

長榮航空。（資料圖片）

▼長榮航空▼



長榮航空自今年3月起修改規例，行動電源及備用鋰電池於航程中全程禁止使用及充電，部分機型座椅提供AC插座及USB充電位以供行動裝置充電。長榮航空亦建議行動電源及備用鋰電池隨身攜帶、妥善包裝及放置、避免擠壓或受損，以及避免放置於座位上方的行李架。

大韓航空列明機票上的航班預定時間並不構成機票合約的一部分。（資料圖片/大韓航空官網）

▼大韓航空▼



大韓航空早前改例，行動電源應放置於座位前方椅袋，或存放於航空公司提供的透明拉鍊袋內。帶有鋰電池的個人電子裝置可以攜帶登機，或透過託運行李運送，但鋰電池的尺寸及數量有限制。

另外，所有韓國的航空公司皆禁止將行動電源（尿袋）和電子煙放置在飛機行李架內，也嚴禁在飛機內使用尿袋或為其充電。

Japan Airlines Economy Class 日本航空經濟艙。（資料圖片/TripPlus授權使用）

▼日本航空▼



日本航空網頁列明，備用電池需採取預防短路的措施，包括以原有零售包裝存放電池，或將電極端作絕緣處理（如封起電極端，或將每枚電池單獨存放於膠袋或保護袋內）。