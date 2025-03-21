01企業金勳大獎2024｜丘應樺：須靈活應對地緣政治及保護主義抬頭

《香港01》今日（21日）舉辦第五屆「01企業金勳大獎」頒獎禮， 本屆大獎以「準確識變、質量轉型」為主題。商務及經濟發展局局長丘應樺在頒獎禮致辭時提到香港企業必須靈活應對地緣政治及保護主義抬頭，同時，香港企業迎來了前所未有的機遇，表示對香港經濟前景充滿信心。



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丘應樺籲企業積極擁抱創新與科技 以新思維和新模式發展產業

丘應樺指，面對地緣政治及保護主義抬頭，全球經濟格局不斷變化，香港企業必須靈活應對，積極擁抱創新與科技，以新思維和新模式發展產業，才能應對當前的挑戰。他表示，局方正全力配合國家發展新質生產力的戰略，推動香港經濟轉型與升級，提升競爭力和開拓新市場。

丘應樺稱，在當前的國際環境中，香港企業難免面對不少挑戰，但同時也迎來了前所未有的機遇——全球經濟格局的變化、創新科技的突破性及發展、數字經濟及電子商貿的大趨勢等，都為香港企業提供了新的發展空間。局方鼓勵企業透過創新的策略和利用科技，提升生產效率和產品質量，來增強市場競爭力。

對香港的經濟前景充滿信心

丘應樺指，去年《施政報告》提出了一系列措施，旨在鞏固和提升香港的國際地位，支持工商界和中小企業的發展，同時發掘新的經濟增長點，發展新的生產力。他認爲這些措施將為香港的經濟轉型和升級提供重要支持，有助推動香港邁向更高質量的發展。

他對香港的經濟前景充滿信心，因爲香港企業以靈活多變和具市場觸覺見稱，相信香港企業可從中發掘不少適合自身企業的發展空間及機遇，各展所長。他承諾，局方將繼續支持企業的發展，並通過政策引導和資源投入，幫助企業應對未來的挑戰，實現可持續發展。