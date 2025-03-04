特朗普再增對華關稅　丘應樺稱未知是否涵香港　批做法損人不利己

美國總統特朗普已簽署命令，再提高對中國進口商品關稅10%，累計20%。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，已就上一輪提高10%涵蓋香港一事向世界貿易組織提出申訴，強調香港是單獨關稅區，美方做法錯誤；今輪加稅則未收到消息是否會包括香港，但指美國對港貿易差高達2,700多億美元，形容對方是損人不利己行為，港方會尋求開發更多經濟體市場減低影響。



至於政府在去年施政報告調低進口價200元以上低烈酒稅稅率，丘應樺稱減稅成效符合預期，至今年1月烈酒交易量增加60%，價值亦增加1.5倍，希望能成為高價烈酒稅貿易中心，會按實際情況調整稅率。



圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

已向世貿提出申訴 強調美方決定錯誤

美國總統特朗普於當地時間周一（3日）宣布，指中國政府未能解決芬太尼問題，會在周二、即香港時間今日下午起，進一步提高對中國進口商品的關稅10%，累計20%。

丘應樺今早在電台節目指，特朗普上一輪在行政命令中加中國關稅10%，美方國土安全局卻將香港亦加入其中，強調是錯誤決定，香港是單獨關稅區，不應加入其中，故已向世貿組織提出申訴。他稱今次再加10%指示不清，未提及是否涵蓋香港。

丘指出，香港生產產品輸出全球約有656億元，佔整體出口貿易很低，出口美國更只有61億，佔0.1%、總值只佔0.07%，故影響不大；相反美港貿易順差達2,700多億美元，美國在港也有1,200多家企業，強調美方做法是損人不利己。

商經局局長丘應樺指。（資料圖片/黃浩謙攝）

截至今年1月 烈酒貿易量增60% 稱符合預期

他又說，貿易戰後香港已很快調整策略，發展其他經濟體以將影響降至最低，強調香港有許多優勢，會開發東盟、中東等經濟體，不再把專注放在美國。他指之前與美國就「香港製造」與「中國製造」方面有申訴，港方雖然勝訴但對方不守承諾，「對方真係唔守承諾都冇辦法」。

政府在去年施政報告調低烈酒稅稅率，進口價200元以上由100%減至10%，200元以下維持不變。丘應樺表示截至今年1月，烈酒貿易量增加60%，價值增1.5倍，形容符合預期，重申不鼓勵市民飲酒，但希望香港可發展成高價烈酒稅貿易中心，例如中國白酒利用香港作為貿易中心走向全世界等。

政府在去年施政報告調低烈酒稅稅率，進口價200元以上由100%減至10%，200元以下維持不變。（資料圖片/周令知攝）

他又回應有指酒價無降低，稱政策是進口價200元以上才減，但200元以下烈酒佔據85%，故對低價烈酒無效應，政策只是鼓勵高價貿易，又稱稅率會按實際情況適時調整。

另外，他提到今年8月會再辦香港好物節，期望除內地電商外，今年能推出面向東盟國家，強調發展電商是世界趨勢，局方的「電商快車」會續提供中小企一對一諮詢服務，介紹「直播帶貨」等。