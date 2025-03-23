大角咀萬發菜館已移走店內魚蝦蟹　食客指不應遺活海鮮「等死」

大角咀萬發海鮮火鍋菜館於本月15日結業後，時隔一周至昨日（22日），店內魚缸仍留下多樣活海鮮，被指處理不當惹爭議，更驚動警方聯同愛護動物協會人員到場了解。事件曝光後不足24小時，記者今午（23日）到現場視察，發現店方已應要求將魚缸內的活海鮮移走。有曾光顧該店的食客認為遺下活海鮮「自生自滅」的做法不當，另有食客估計店方或因結業「走得比較急」，才未有詳細考慮。



大角咀萬發海鮮火鍋菜館於本月15日結業後，留下多樣活海鮮在魚缸，被指處理不當惹爭議，記者今日到場，發現所有活海鮮已被移走。(楊凱力攝)

位於大角咀詩歌舞街的「萬發海鮮火鍋菜館」被指於本月15日結業後，遺下一批活海鮮於店內魚缸「自生自滅」，惹來不少街坊憂慮，有殘酷對待動物之嫌，有熱心市民報警及向愛協求助。

大角咀的萬發海鮮火鍋菜館本月15日結業，有市民發現其魚缸內仍有魚、蝦、蟹等被遺留下。（香港動物報/Hong Kong Animal Post網頁）

愛協發言人表示，愛協的督察昨日（22日）到場跟進事件，亦要求警方及漁護署到場協助。警方聯絡到負責人並成功進入店內。協會督察觀察店內魚缸，見到魚類、龍蝦、水魚及蝦，當時未有發現已死亡的海洋動物，店內水泵及濾水系統仍在運作中。愛協又指，相關負責人承諾會於4天內將所有動物移走，協會督察亦會繼續跟進情況。

事件曝光相隔不足24小時，記者今日（23日）中午到「萬發」視察，發現該店多個魚缸內的活海鮮已全被移走。記者曾向毗鄰的「來發館」，店員承認兩間店舖屬同一老闆，但稱不清楚該批活海鮮是否移到「來發館」；對面的洗車公司職員也表示不清楚何時移走海鮮。

雖然警方及愛協均指在現場沒發現已死海鮮，事件告一段落，但讀者Melody向《香港01》表示，自上周三在社交媒體見到相關貼文，甚至有街坊向她指疑似出現死魚，「瞓喺度唔郁」，至上周五（21日）早上，她親身到現場視察，發現餐廳魚缸內有一條疑為鰻魚的魚類沒有郁動，相信已經死亡，於是報警。她說：「因為塊玻璃好濛，我睇唔到裏面全部嘢，但最明顯就係見到嗰條類似鰻魚嘅物體已經死咗喺個缸度」。

曾光顧該店的食客金先生認為留下活海鮮「等死」的做法不恰當。(楊凱力攝)

對於海鮮店結業後，仍遺下活海鮮「等死」，曾光顧該店的食客金先生認為有關做法不恰當，但他相信店方若有其他選擇，應不會想這樣做。至於在食肆魚缸內展示活海鮮的做法向來備受爭議，他認為「如果食客冇需要去睇嘅話，其實亦都冇需要呢一樣嘢，我覺得𠵱家啲海鮮都好新鮮呀，其實唔需要展示出嚟」。

曾光顧該店的王先生則估計，或因店方「走得比較急」，才會留下活海鮮。至於怎樣的處理手法才是合適，他笑稱「一個人要走佬嘅時候，仲邊度去諗咁多家財，走就走㗎啦。」王先生又認為，在店內魚缸展示活海鮮是香港文化，又舉例指西貢的食肆同樣會展示活海鮮，認為做法難以改變，「大家都係喺香港食海鮮，都係話要新鮮，要confirm（確定）我唔係買一條死魚、雪魚，好清楚喺個魚缸度睇到，咁多年嚟都有個咁樣嘅習俗嘅時候，突然間要去改變，都要少少時間」。