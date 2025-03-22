大角咀萬發菜館結業一周　魚缸遺魚蝦蟹市民報警　警：沒發現死魚

大角咀萬發海鮮火鍋菜館據報上周六（15日）結業，但有市民今日（22日）發現菜館魚缸內仍有魚、蝦、蟹等被遺下，更報稱有一條鰻魚已經死亡，而同一缸內仍有另一條魚。有關注動物權益的媒體引述市民稱相關「海洋」一直無人理會，她遂於今日（22日）報警。

警方回覆表示，今午4時接報，報案人為愛協職員，到場後店鋪負責人開門，惟見魚仍存活，亦無證據顯示有殘酷對待動物，故將案件列作誤會。《香港01》向愛協查詢事件，正候回覆。



大角咀的萬發海鮮火鍋菜館上周六（15日）結業，有市民發現其魚缸內仍有魚、蝦、蟹等被遺留下。（香港動物報/Hong Kong Animal Post網頁）

位於詩歌舞街的萬發海鮮火鍋菜館自本月15日結業至今已一周，惟有市民發現，店內的魚缸遺下了龍蝦、饅魚、魚、蝦、蟹等，一直無人理會。該市民向香港動物報/Hong Kong Animal Post稱，今日發現有關魚缸內有鰻魚已經死亡，隨即聯絡愛護動物協會及警方。

大角咀的萬發海鮮火鍋菜館上周六（15日）結業，有市民發現其魚缸內仍有魚、蝦、蟹等被遺留下。（大角咀人和事Facebook專頁/李佐治圖片）

警方將案件列作誤會處理 引述愛協指數日後會再到場跟進

警方回覆查詢指，今日下午4時接獲有關報案，報案人為愛協職員，稱有人將生及死魚放在一起。到場後，店鋪負責人開門，惟警方巡查後，發現魚仍然在生，無證據顯示有殘酷對待動物，故將案件列作誤會。警方引述愛協指，數日後會再到場跟進。

同名分店一間不回應 一間指不清楚事件

《香港01》晚上致電萬發海鮮火鍋菜館的兩間分店，福華街分店表示不會回應，而九江街分店職員指不清楚事件。本報亦向愛協查詢，正候回覆。

香港動物報/Hong Kong Animal Post報道指，大角咀萬發海鮮菜館於2018年曾用索帶綁住魚，愛協亦有到場調查，並向店主發出警告信。