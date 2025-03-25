外置充電器｜「尿袋」禁放行李架　4間本地航空公司未公布放哪兒

香港航空一架客機上周四（20日）由杭州飛返香港途中，疑因一個放置在行李架內俗稱「尿袋」的外置充電器起火，煙霧蔓延整個機艙，中途逼降福州機場。民航處周一（24日）公布，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，或為外置充電器充電，更不得把外置充電器放置於行李架上。



充電器不能寄艙，帶上機不能放行李架內，要怎安置？本港國泰航空、香港快運、大灣區航空及出事的香港航空，都稱會遵從新安排，但未有仔細安排，如是否必須安放在前方座位椅背的儲物袋內。



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民航處稱非常關注近期多宗懷疑與飛機乘客攜帶和使用鋰電池外置充電器有關的安全事故，因此更新對本地航空公司就航班乘客攜帶及使用外置充電器的要求及規管，以進一步提升航空安全。

國泰航空：

認同民航處就航班上攜帶鋰電池外置充電器的最新指引，支持減少鋰電池外置充電器使用的相關風險措施，將與香港民航處及廣泛業界密切合作，以確保新要求能順利實施，並會向顧客清晰傳達更新的要求。國泰將完全遵從有關規定，指每一個決定都以顧客和機組人員的安全為首要考慮。

香港快運：

將全力遵循相關規定，並與民航處緊密合作確保實施順暢，指乘客和機組人員的安全是首要考慮，一直有密切留意相關事件並檢視現行政策；又稱認同持續提升航空安全的重要性，並支持採取可減低使用鋰電池設備相關風險的措施，將適時公布新規定的實施細節及更新官方網站。

香港航空：

根據現時的規定，任何備用鋰電池及鋰電池外置充電器均不得在飛行期間使用，並須關閉鋰電池外置充電器的開關。為進一步保障航空安全，將會嚴格執行民航處更新的規定，要求乘客必須隨身𢹂帶鋰電池外置充電器，不得放置於行李架上，公司將一如既往地與民航處保持緊密合作，積極推動並確保新規定順利實施。

大灣區航空：

現時關於外置充電器的措施符合國際航空運輸協會的指引，會將民航處公布的新規定於公司網頁上更新，當值櫃枱職員及機艙服務員均會提醒乘客留意新規定，而機艙亦會作出相關廣播，會全面配合，並與民航處保持緊密聯繫。