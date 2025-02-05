韓國釜山航空禁外置充電器放機艙行李架 即睇香港4大航空公司規定｜上周一架原定由韓國釜山金海機場飛往香港的釜山航空客機於晚上10時半起火，釜山航空宣佈於本周五(7日)起，乘客雖然可以將外置充電器(尿袋)跟身手提登機，但不能放入客艙頭頂的行李架內！其他香港的航空公司又有沒有特別規定？即睇詳情。



韓國釜山航空｜禁外置充電器放機艙行李架

上周釜山航空一架原定飛往香港的客機起火，釜山航空表示將從本周五(7日)起，在部份航線上開始試行禁止乘客將外置充電器(尿袋)或含有電池的設備放在行李架，在登機閘口會有工作人員檢查乘客的隨身行李，合資格的行李會被貼上特殊的標籤，方可以放在頭頂的行李架。而任何含有移動電源的電池的設備應連同隨身物品一同放在座位下方。

韓國釜山航空｜禁外置充電器放機艙行李架(資料圖片)

1.國泰航空｜商用電池可隨行

商業電池（如鎳鎘電池和鹼性電池）可以作為隨身行李攜帶，前提是電池必須充分防止短路的保護。乘客可以將電池放在原始零售包裝中，使用膠帶覆蓋電極，將每個電池存放在單獨的塑料袋或保護袋中，並關閉所有電子設備（如相機、手機和電腦），以防止其在托運行李過程中，互相碰撞產生短路引發意外。

1.國泰航空｜商用電池可隨行 (資料圖片)

2.香港航空｜飛行過程不得使用外置充電器

香港航空任何備用的鋰電池和便攜式鋰電池充電器都不能放入托運行李中，只能存放在手提行李中。在飛行期間外置充電器(尿袋)應全程關閉，不得為電子設備充電。

2.香港航空｜飛行過程不得使用外置充電器 (資料圖片)

3.大灣區航空｜起飛至降落都不得使用外置充電器

基於安全考慮，任何類型的備用電池，包括外置充電器，均不可放入托運行李內，乘客亦不可在飛機起飛、降落及滑行期間使用此類裝置。符合國際航空運輸協會及香港民航處的規定。

3.大灣區航空｜起飛至降落都不得使用外置充電器(資料圖片)

4.香港快運｜每人限帶2件備用鋰離子電池

任何類型的備用電，包括鋰金屬電池、鋰離子電池和鋰電池都不能放置在托運行李中。至於手提行李,每位乘客最多只能攜帶兩枚備用鋰離子電池(100 Wh或以上且不超過160 Wh)，且電池必須單獨包裝，以防止意外啟動。