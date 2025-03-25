港鐵5.1起於輕鐵試推「貓狗同行」計劃　為期兩個月　即睇5大規則

港鐵今（25日）宣布將於5月1日起試行為期兩個月的「貓狗同行」計劃，容許寵物主人帶貓狗在週末及公眾假期乘搭輕鐵。不過，主人在乘車前必須將寵物放入袋中，且該寵物袋的長闊高綜合不能超過170厘米，即暫時不能帶大型寵物、及不准帶貓狗以外的寵物，並要全程要放入寵物袋內。乘客可於4月11日起，在港鐵手機應用程式上購買貓狗通行證。每人每程只限帶一隻寵物上車。

港鐵指，會在試行計劃期間測試乘客安排等，如有需要會延長計劃。



港鐵今（25日）宣布將於5月起試行為期2個月的「貓狗同行」計劃，容許寵物主人帶同貓狗在週末及公眾假期乘搭輕鐵。（資料圖片/翁鈺輝攝）

暫只准帶貓狗並全程放袋內 港鐵：條尾都唔可以露出嚟

輕鐵將在5月1日起試行「貓狗同行」計劃，不過至少有三大限制，包括只能在周末及公眾假期帶寵物乘車；必須使用每節車廂的最後一道車門上下車；且上車前，必須已將寵物放入寵物袋，中途不可開啟。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲強調，乘車期間寵物必須留在寵物袋中，「條尾都唔可以露出嚟。」

李又指，目前計劃只容許小型寵物乘車，寵物袋的長闊高相加尺寸不可超過170厘米、任何一邊的長度均不能超過130厘米，而且不能使用手推車或有輪子的箱。

4.11起發售「貓狗通行證」 $99一個月任搭

乘客如想帶同貓狗上車，可於4月11日起，在港鐵應用程式上購買每月的貓狗通行證，每張價錢為99元。每名購買通行證的乘客只可帶同1隻寵物，並可在一個月內不限次數乘搭。不過主人需另付車資。港鐵指，屆時將有職員在車站內檢查乘客的貓狗通行證。

貓狗車上便溺 主人要受罰？ 港鐵未回應有否罰則：以教育為主

港鐵表示，初期會在車門內張貼相關告示，並加派同事向乘客宣傳。問及若有貓狗在車內大小二便，主人是否會被罰款等，李婉玲指會以教育為主，未直接回應是否有罰則。至於計劃未來會否拓展至港鐵其他路線，她則指，會在試行計劃期間測試乘客安排，並收集經驗，如有需要會延長計劃。

愛護動物協會高級行為支援導師Lily建議，主人出行前先帶寵物上廁所，並在寵物袋鋪上尿墊和吸濕毛巾。若然寵物乘車期間便溺，應由主人清理。

輕鐵「貓狗同行」試行計劃五大規則：

•每位乘客需購買並持有「貓狗同行證」方可攜帶貓、狗乘搭輕鐵，每位同行證持有人每程可攜帶一隻貓或狗，只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵；除貓狗外，恕不接受其他寵物進入輕鐵月台及輕鐵車輛；



•乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕銨車輛及輕鐵月台範圍，專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章；



•乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廟的車尾位置；



•乘客於旅程中須確保貓狗完全留在袋內及不會露出身體任何部位；



•乘客須如常支付本人車費。

