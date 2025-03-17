劉國勳與港鐵研寵物入車廂　「入袋」成共識、氣味問題受關注

《香港01》早前報道，港鐵正研究寵物友善措施，其中一個方向是容許乘客攜帶寵物搭鐵路。民建聯立法會議員劉國勳今日（17日）聯同「動物福利關注聯盟」與港鐵公司會面，討論寵物入車廂的實施問題，包括培訓寵主、寵物車廂、寵物入袋等。至於有市民關注的氣味問題，劉稱可探討用對人寵無害的清潔劑，聯盟成員則指本港寵主注重清潔，亦建議港鐵改善通風設施，相信可以解決。



民建聯劉國勳指，港鐵公司擬允許寵物入車廂，說明在寵物友善上邁出重要一步。（盧翊銘攝）

聯盟冀設寵物車廂 無養寵人士也可進入

劉國勳會後見記者時指，港鐵公司擬允許寵物入車廂，說明在寵物友善上邁出重要一步。他介紹，今次有20多個動物團體代表和港鐵公司會面，主要討論了寵物入車廂的具體實施，包括寵主培訓、寵物入袋、氣味問題、設立寵物車廂與否等。

他補充，動物團體代表達成共識，寵物要「入袋」先可進入港鐵，且希望設寵物車廂，探討在非繁忙時段准許寵主和寵物進入，或者開放指定車廂，無養寵物人士也可進入。

寵物巴士（周令知攝）

至於更詳細的實施規定，包括是否以20kg作為攜帶寵物的重量標準、寵物如何買票、一次可否帶多隻動物等，劉國勳稱還在探討。他表示，踏出第一步很重要，想讓市民接受就要做好管理，強調首要確保港鐵運作安全。「最好港鐵確定規則和懲罰機制，違規可以禁止上車。」

聯盟成員「邦哥哥＠龜途」說，聯盟成員都樂於幫忙推動港鐵的寵物友善措施，例如製作帶寵物入車廂的教程視頻。（盧翊銘攝）

如何解決寵物氣味問題？

在場聯盟成員表示，支持港鐵推行「寵物友善」設施，同時顧及不養寵物人士的利益，在香港實現「人寵共融」的願景。聯盟成員「邦哥哥＠龜途」說，聯盟成員都樂於幫忙推動港鐵的寵物友善措施，例如製作帶寵物入車廂的教程視頻。

不少市民擔憂寵物進入密閉車廂會帶來氣味問題，被問到解決方法，劉國勳表示，會面時討論到採用既可消除氣味，又對寵物無害的清潔劑，希望可以保障人寵健康。

聯盟成員陸家捷說，香港不少寵主很自律，經常帶寵物去診所清潔，隨身攜帶清潔物品等，相信可以解決氣味問題；成員Susan建議港鐵方面審視車廂的通風系統，並參考獸醫意見調整車廂設計。不過，劉國勳就指，車廂並非寵物專用，不用做大改動，亦無需在行政上過多調整。

民建聯立法會議員劉國勳今日（17日）聯同「動物福利關注聯盟」與港鐵公司會面，會後見記者。（盧翊銘攝）

寵物入港鐵時間表 劉指相信今年內解決

被問到實施時間表，劉國勳稱相信今年內可以解決，因為根據《香港鐵路附例》，港鐵公司有絕對的酌情權允許動物入車廂，故不需修例，相信很快可以落實。他強調，香港是國際城市，在寵物友善更進一步非常重要。