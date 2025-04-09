香港國際創科展2025「智慧香港展館」展過百項創科成果

特區政府創新科技及工業局將於4月13至16日聯同香港貿易發展局合辦一年一度的亞洲地區創科盛事「香港國際創科展」。展覽假灣仔會展舉行，以「創新．智動．起飛」為主題，其中，數字政策辦公室將再次於展覽設立大型「智慧香港展館」，展出過百項與市民生活息息相關的科技方案，讓業界人士對政府以至香港的創科發展有更深入的了解。



智慧香港展館：六大展區 飽覽政府和業界的創科項目

創新科技在近年已成為各行各業不可或缺的一環，其中人工智能（AI）和數據分析的熱潮更為各創科領域注入了源源不絕的新動力。這些新科技趨勢正在改變政府和企業的運作模式，也成為推動社會進步的重要引擎。今年的「智慧香港展館」正正聚焦人工智能及數據驅動應用，並設立「智慧生活」、「智慧出行」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」和「智慧經濟」六大展區，展出來自20個政府部門的創新科技方案，以及本地創科業界和學生於「香港資訊及通訊科技獎」、「亞太資訊及通訊科技大獎」、「『創客中國』國際中小企業創新創業大賽—香港分站賽」和「開放數據應用比賽」的得獎作品。

透過參觀「智慧香港展館」，業界人士不僅能近距離接觸這些創新技術，更能從中窺見香港政府的創科藍圖，了解各界如何利用創新科技應對城市挑戰，提升市民的生活質素。

18歲或以上業界人士切勿錯過，立即按此登記參觀，探索無限可能的智慧未來！費用全免！

「香港國際創科展2025」 - 「智慧香港展館」詳情

開放時間：4月13至15日（09:30-18:30）、4月16日（09:30-17:00）

地點：香港會議展覽中心

攤位：3C-C01

網站：https://www.smartlab.gov.hk/tc/pavilion

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同期活動：世界互聯網大會亞太峰會

由世界互聯網大會主辦、香港特別行政區政府承辦、創新科技及工業局（創科及工業局）協辦的世界互聯網大會亞太峰會將於今年四月十四至十五日在香港會議展覽中心舉行。本屆峰會以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，預計吸引約千名海內外的政商界、國際組織、領軍企業代表及權威專家學者等參與。亞太峰會內容豐富，除開幕式、主論壇暨數智未來論壇和政企交流會外，峰會第二天將設有三場分論壇，匯聚多位國際知名的演講嘉賓，分別就「人工智能大模型」、「數字金融」以及「數字政府與智慧生活」分享真知灼見，共同探索數字科技不同領域的未來發展和潛能。

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智慧生活

智慧出行

智慧環境

智慧市民

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智慧政府

+ 3

智慧經濟

（資料及相片由客戶提供）