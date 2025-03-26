公立醫院加費｜生暗瘡、腳痕都到急症室　消息人士批影響醫護士氣

【公立醫院/急症室收費/公立醫院收費/公營醫療/公立醫院輪候時間】醫務衞生局及醫院管理局昨日（25日）公布擬由2026年1月1日起，急症室推行新收費制度，分流為第三至第五級的緊急、次緊急及非緊急病人，若無減免資格，需付400元，比現時180元多逾一倍。



消息人士昨指出，有的急症室求診人士只是生暗瘡、手指痛，腳痕，甚或只求取醫生紙，急症室醫護人員要診治這些病人，士氣大受影響。改革收費後不代表「要搓住（心外壓急救）先要入醫院」，或者第三和第四級病人不准去急症室，只是希望他們明白不要因為無私家醫生診症，就去急症室。有人會將濫用急症室的矛頭指向綜援人士及長者，消息人士澄清這類基層求診者並不特別多。



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料急症室加費至$400不會對對私營市場構成加價壓力

目前到急症室求診人士，分流站護士會因應病人情況，將他們分類為五級，所有人都需付180元，除非有減免資格如領取綜援。根據擬推行的新急症室新收費制度，病人如果被分類屬第一級危殆或第二級危急，毋須再付費；但若屬第三至第五級的緊急、次緊急及非緊急，則需付400元，比現時多逾一倍。

至於調高急症室費用會否導致私家醫生也相應調高收費，消息人士認為到急症室求醫人數相對較少，不會對私營市場構成加價壓力。

消息人士指危急及緊急病人不難區分 因此不豁免緊急病人費用

消息人士指出，危殆及危急病人分類很清楚，通常「搓住（心外壓急救）入嚟」、直入到稱為「R房」的急救房，有些個案未能救活，因此其實不時收不到費用，「去殮房同佢攞錢？」故此認為改為免費是合適。

消息人士表示，第二類的危急及第三類的緊急病人區分不難，分流站護士有經驗可處理。舉例如病人入院時血壓甚低，需要進行搶救，會被歸類為二級危急；第三類的緊急和第四類的次緊急病人，界線則不太明顯，因此如也豁免緊急類別病人費用，操作不容易。

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有人半夜腳痕到急症求醫 稱因找不到私家醫生

消息人士表示，有人會將濫用急症室的矛頭指向綜援人士及長者，但事實這類基層求診者並不特別多；現時領取綜援及長者生活津貼的長者共有60萬人，佔本港人口少於一成。

不過消息人士指出，有的急症室求診人士只是頭暈身㷫，「去攞必理痛」，有人生暗瘡、手指痛都到急症室，有的人更只為取醫生紙；「完全真人真事，夜晚12點幾，有人腳痕去睇，點解？因為搵唔到地方睇醫生，所以嚟急症室。」他指急症室醫護人員要診治這些病人，士氣大受影響。

消息人士強調，改革收費後不代表「要搓住（心外壓急救）先要入醫院」，或者第三和第四類病人不准去急症室，只是希望他們明白不要因為無私家醫生診症，而就要去急症室，市民認為有緊急都可去；同時希望急症室醫生能更集中救治第一至第三類病人。

急症室等候時間原來是指第五級病人等候時間 醫管局研改描述方法

現時醫管局有專門網頁顯示各間醫院急症室等候時間，原來是第五級非緊急求診人士的候時間。消息人士表示感慨「好覺得好冤枉」，因為第一級的危殆病人，醫護人員會即施救，「係等0分鐘，100%，百分百」，第二級的危急病人也會在15分鐘內救治，第三級的緊急病人目標九成在30分鐘內處理，目前比率可達到七成。據了解，醫管局會研究更改描述方法。

「報道係第五級病人等候時間，咁唔公平，佢哋真係唔急，某部份人係濫用、誤用，係極少數，甚至最差嗰10%人等嘅時間。」他強調急症室不應為第五級病人放人手下去。至於增設夜診服務的可能性，消息人士表示，不論公營或私營成本都非常高，因每晚不一定有病人或者只有很少。