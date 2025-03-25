公立醫院｜專科門診藥物改每項每4周$20　取16周藥貴現時4.3倍

【公立醫院／急症室收費／公立醫院新收費／公立醫院輪候時間／公立醫院收費懶人包】醫務衞生局及醫管局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革，其中專科門診及家庭醫學專科門診藥費有新改變，改為最多4星期、每項收費20元，即每次如獲派16星期藥物，每項要付80元，比起現時16周藥物只收15元，大增4.3倍。



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現時公立醫院的專科門診及家庭醫學專科門診，每次派藥一般最多可獲16星期的劑量，每項藥物15元，但也有部份病人可取得半年甚至一年劑量，足夠下次覆診前使用。醫管局於本月24日起，派藥劑量改為最多不超過24星期，即約相等於半年劑量。

醫務衞生局及醫管局今日（25日）公布明年1月1日起生效的新收費，專科門診及家庭醫學專科門診每次派藥，改為以4星期劑量為收費單位，專科門診每項藥物收費增至20元，若以原本一般獲發16星期劑量來計算，意即每星期、每項藥物收費由最少不用1元，將增加至5元。

即現時一次過取16周藥物，每項只需付15元；但由明年元旦開始，同樣獲派16周藥物，則要付4單位劑量費用，共80元，比現時多4.3倍。

家庭醫學專科門診每項藥物，則由現時每項藥物、每次最多派16周劑量收費15元，改為每次最多派4周劑量收5元，不過未必一定減，如病人獲發16周劑量，便需支付20元，貴三分一。