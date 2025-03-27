保險｜乳癌者住私院僅獲12天費用　保險投訴局裁須賠1個月涉30萬

保險索償投訴委員會去年接獲646宗投訴個案，按年上升5%，主要涉及醫療和住院保險及旅遊保險。在已經審結的356宗索償投訴中，有111名投訴人獲最終得保險公司賠償，涉款逾千萬元，涉款最高的一宗為120萬元。



有乳癌患者入住私家醫院近兩個月，起初保險公司僅賠償12天的住院費用，認為事主住院時間過長且沒有醫療必要性。委員會收到投訴後，倚重主診醫生意見，裁定需賠償至少1個月的住院費用，涉款約30萬元。亦有人購買寵物保險，愛犬確診外耳炎3度就診，保險公司認為寵物投保前曾經敏感，拒絕賠償後兩次的醫療費用。委員會認為拒絕賠償的理據薄弱且不充份，裁定保險公司支付3,000元費用。



保險索償投訴委員會主席徐福燊公布過去一年投訴個案及數字。（資料圖片）

主要涉醫療住院保、旅遊保 逾半投訴條款

保險投訴局去年接獲646宗投訴，已審結的356宗索償投訴中，有111名投訴人獲賠償，涉款1,050萬元。投訴主要涉及醫療和住院保險以及旅遊保險，約54%有關保單條款的詮釋。

356宗個案中，有42宗需要投訴委員會裁決。投訴委員會主席徐福燊表示，有9宗個案投訴人投訴得直可獲賠償，賠償額最高的一宗個案達120萬元。其餘，33宗維持保險公司賠償決定，委員會曾建議其中一宗個案的保險公司以通融方式處理，最終獲接納。

個案一：投保人確診右乳癌 被指沒申報醫療紀錄拒賠

最高賠償金款為120萬元的個案中，投訴人投保時申報健康良好，4年後右乳房確診乳癌，向保險公司申索。保險公司指，投訴人曾有肝硬化的醫療紀錄，投保持未有披露，拒絕賠償。

委員會調查發現，投訴人保單簽發當日，曾向保險公司主動申報父親曾用其社會保障卡就醫，該肝病紀錄屬於他而非投保人。保險公司4個月後才回覆，要求投保人簽署補充文件，但未收到回覆，於是發信指暫停重新核保，並保留在投保人索償時全面調查的權利。

委員會稱，投訴人提供客觀的醫療證據，證明她投保後的健康檢查結果正常。委員會考慮到肝硬化完全逆轉的情況罕見，認為投訴人檢查結果具說服力，判定保險公司需支付120 萬元的乳癌危疾賠償。

個案二：乳癌病人僅獲賠12天住院費

另一名患上乳癌的事主入住私家醫院近兩個月，接受化療及物理治療等。最初保險公司向事主賠償首12天住院費用，認為其後住院時間過長並且沒有醫療必要性，決定只支付事主接受化療當天及完成化療後兩天的住院費用。

投訴委員會最後倚重主診醫生意見，估計投訴人至少需要住院一個月的說法，裁定保險公司需全額賠償事主至少一個月的住院費用，以及相關必要治療及藥物費用，涉及額外金額約30萬元。

個案三：寵物犬確診外耳炎 保險公司指過敏拒賠

有事主購買寵物保險後，其寵物因耳朵發紅求診，發現受酵母菌感染，診斷為外耳炎，保險公司理賠。事主一個月後兩度再帶寵物犬求診，再度診斷為外耳炎，以及存在過敏問題。保險公司審查醫療記錄後認為，投訴人投保前寵物曾有過敏症狀，引致後續的耳道皮膚問題，故此拒絕賠償第二、三次的醫療費用。

委員會調查發現，寵物犬2022年的診斷結果為「過敏？」，僅為懷疑性質，而非確診。另外，寵物於投保半年後首次確診外耳炎，當時發現酵母菌感染。由於缺乏醫學證據證明酵母菌感染是由過敏引起或與之相關，委員會認為保險公司以「已存在病況」為由拒絕賠償的理據薄弱且不充分，要求其支付合共3,000元的兩次門診費用。