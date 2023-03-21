保險投訴局去年接607宗投訴按年升18.6%　快測確診申索不獲賠

保險投訴局今日（21日）公布，2022年索償投訴統計數字及個案檢討。保險投訴局於去年共接獲607宗投訴個案，較2021年上升約18.6%，引起最多索償糾紛的兩類保單分別「是住院／醫療保險」及「人壽／危疾」保險，最多爭議涉及保單條款的詮釋，其次為投保人沒有披露事實（如隱瞞病歷）及不保事項。

有市民以新冠肺炎快速抗原測試結果申索隔離費賠償，惟由於沒有獨立檢測報告證明檢疫，最後不獲賠，投訴委員會亦支持相關保險公司決定。香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭表示，過去三年涉及新冠肺炎的保險產品大增，惟投訴局接獲的投訴個案只佔少數，94%涉及新冠肺炎的保險產品索償成功，去年接獲的投訴中有38宗已審理，僅1宗投訴得直獲賠償。



89位投訴人獲賠償涉款816萬元

保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會今日（21日）公布去年索償投訴統計數字及個案檢討。保險投訴局於2022年共接獲607宗投訴個案，較2021年上升約18.6%。在已審結的359宗與索償相關的投訴個案中，有89位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達816萬元。2022 年引起最多索償糾紛的兩類保單分別「是住院／醫療保險」及「人壽／危疾」保險。接獲的投訴個案之中，最多爭議涉及保單條款的詮釋，其次為投保人沒有披露事實（如隱瞞病歷）及不保事項。

投訴委員會主席徐福燊指，去年共裁定 13 宗個案的投訴人得直，同意保險公司賠償決定的個案則有 45 宗，投訴委員會就其中一宗個案，建議保險公司通融處理，獲保險公司接納。單一宗得直個案的最高賠償額約40萬港元。

住院賠償是投訴糾紛較多的項目之一。（資料圖片）

世衞要求有第三方獨立報告證確診

有投訴內容涉及，受保人於快速抗原測試結果呈陽性，申報後同日獲衞生防護中心發出隔離令，要求他必須根據政府命令在政府指定處所或指定隔離地點接受隔離14天，並向保險公司提出「強制隔離每日現金保障」的索償申請。然而，保單條款訂明「新型冠狀病毒」是指世界衞生組織所界定的確診新型冠狀病毒個案，診斷必須獲得相關檢測報告支持，單純的臨床診斷並不符合該標準，即需要第三方獨立機構報告，保險公司認為快測結果不符合保單條款訂明的「相關檢測報告」的要求，拒絕接納其的索償申請。

投訴委員會同意快測結果及隔離令均不是有效及認可的確診證明，不符合有關保障計劃所訂明的「相關檢測報告」的要求，裁決支持保險公司的決定，不予作出「強制隔離每日現金保障」的賠償，涉及金額 7,000 元。

委員會的意見認為，由於快測結果並沒有經醫療專業人員核實測試報告，因此委員會不認為於保險索賠上單獨以抗原測試結果果，可作為診斷新型冠狀病毒病的可接受證明。

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三年來新冠保單800萬張 5萬張獲賠

香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭表示，去年共接獲59宗涉及新冠肺炎的投訴個案，委員會審理的38宗個案之中，23宗為確診後需要隔離所產生的投訴，10宗涉及確診新冠肺炎後的賠償，5宗涉及其他投訴。其中1宗投訴得直，委員會裁定保險公司需作出賠償，11宗保險公司及投訴人和解，7宗投訴委員會保險公司的決定，12宗不需要作出賠償，7宗投訴不受理，涉及金額逾90萬。

她說，該會曾向保險業界進行問卷調查，接獲58間保險公司回覆，過去3年因應新冠肺炎而推出的相關保險產品訂單，超過800萬張，其中5萬張訂單獲賠償，佔售出保險的94%。總賠償金額約9億元，可見新冠肺炎保險投訴的個案只佔整體少數，認為情況已經回落。

消委會呼籲簽約時看清條款

消費者委員會代表劉子芸提醒市民，簽約時必須看清楚條款，很多投訴個案均是因為披露事實出現爭拗，投保時盡量申報自己所有病歷，「唔好怕煩、唔好怕話可能好小事，寫完咗（申報）之後可能有保險公司自己衡量，總好過到陣時10年後、20年後，出事嘅時候先冇得報，最終都係消費者有損失。

保險投訴局於 2022 年共處理了695宗投訴個案，其中607宗屬新接獲的個案，比2021年的 512宗上升約18.6%，而88宗則是2021年度尚未審結的個案。在695宗已處理的投訴個案中，當中約479宗受理個案中，有379宗已經審結，餘下的100宗尚未結案，須留待今年處理。