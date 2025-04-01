CHIIKAWA首間限定店登錄香港　首周預約爆滿　直擊4大打卡位

CHIIKAWA近年人氣爆燈，在街上時常能看見角色們的掛飾，而且每次有聯乘商品時都會迅速售罄，造就「CHIIKAWA經濟」，成為近年有影響力的角色IP（知識產權）之一。順應火爆潮流，CHIIKAWA官方期間限定店終於來港，設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品，將於明日（2日）至本月27日在海港城對公眾開放。



主辦方稱，活動已於上星期開放本週進場名額，現時已爆滿，今日將開放下周名額，每段時間包括網上及即日預約者預計最多300人入場。據悉，活動共分10段時節，以每段時間300人計算，日均人流量最多可達3,000人。



CHIIKAWA官方期間限定店終於來港，設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品，將於4月2日至27日在海港城對公眾開放。（梁鵬威攝）

CHIIKAWA官方期間限定店終於來港，設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品，將於4月2日至27日在海港城對公眾開放。（梁鵬威攝）

CHIIKAWA官方期間限定店終於來港，設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品，將於4月2日至27日在海港城對公眾開放。（梁鵬威攝）

CHIIKAWA官方期間限定店終於來港，設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品，將於4月2日至27日在海港城對公眾開放。（梁鵬威攝）

每逢周二提前預約 即場位每時段限100個

CHIIKAWA首間官方期間限定店由本地生活百貨NIKO-NIKO和海港城的攜手呈獻，佔地3,000呎，明日（2日）至本月27日期間於海港城海運大廈展覽大堂開放。店內有逾400款商品，全部由日本直送，更有日本已售罄的特色環保袋。

為減少排隊時間，活動派發預約券及即日入場券作入場安排。粉絲即日起，每逢星期二可經KKday預約下星期7天的入場時間。如沒有提前預訂的市民，可在每日上午10點、下午2點及5點於店內獲取特定時段的即日入場券，每個時段為一小時，有100個現場名額。

店舖商品全部由日本直送，更引入特色商品，如官方最新推出的印花T恤、日本已售罄的環保袋等。（梁鵬威攝）

店舖商品全部由日本直送，更引入特色商品，如官方最新推出的印花T恤、日本已售罄的環保袋等。（梁鵬威攝）

店舖商品全部由日本直送，更引入特色商品，如官方最新推出的印花T恤、日本已售罄的環保袋等。（梁鵬威攝）

設「祈願園林」 粉絲可「許願」入新貨

主辦方表示，限定店中有不少主打貨品，例如官方最新推出的印花T恤等，不過每件貨品每人只能購買一件。主辦方又稱，貨品價格已與日本官方商討，與日本價錢相差無幾。

另外，店內有3個特色打卡位，包括2米高CHIIKAWA公仔展示牆，由逾600隻CHIIKAWA公仔砌成；12米長的角色合照牆以及角色拱門。

限定店開放期間內，地下中庭更設置CHIIKAWA祈願園林，於店內買滿300元更可兌換祈願卡，讓各位熱愛CHIIKAWA的粉絲們可以向官方許願期待限定店新增的單品。

限定店設有3個打卡位，地下中庭更有祈願園林可讓粉絲寫下心願清單。（梁鵬威攝）

限定店設有3個打卡位，地下中庭更有祈願園林可讓粉絲寫下心願清單。（梁鵬威攝）