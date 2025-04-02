DSE中文科｜約15%考生沒用「報到易」　3內地試場按時開考及完成

中學文憑試DSE中文閱讀及寫作今日（2日）開考，考評局表示，在本地學校禮堂試場，監考人員透過第二代公開考試支援系統(PESS2)，為考生點名及點算答卷，而有約85%考生使用「報到易」應用程式自行簽到，其餘因為不同原因而沒有使用該程式簽到的考生，均已在監考員協助下完成簽到程序，不會影響其應考。



中文卷一的課外篇章共有3篇，白話文選用內地作家蔣方舟及台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》。（鄭子峰攝）

約4.8萬名考生應考中國語文科

考評局總結今日中國語文科考試稱，共有約4.8萬名考生於逾430個一般試場及逾540個特別試場應考。各試場學校的整體運作暢順，考試已順利按時完成。

約230名港澳籍學校考生在內地4間「與考學校」應考

今年文憑試接納四所內地港人或港澳子弟學校成為「與考學校」，共有約230名港澳籍學校考生應考。

考評局指經實地審視有關學校的建設和設備，並考慮2025年文憑試的考試運作和實際需要，考評局於深圳培僑學校、廣州暨大學校及廣州民心學校設立試點考場，這三所學校的合資格港澳籍學校考生將於原校考場應考，而東莞暨大學校的學校考生將於廣州暨大學校的考場應考大部分科目。

內地4間「與考學校」與本地試場一同按時開考及完成

考評局指，三個內地試點考場運作順利，在考評局派出的監考人員監督下，落實各項試卷保密及場地監控等安排，與本地試場一同按時開考及完成。所有考生的答卷將押送到考評局的評核中心掃瞄，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併評閱與評級。

沒用「報到易」考生在監考員協助下完成簽到程序

本地學校禮堂試場，監考人員透過第二代公開考試支援系統(PESS2)，為考生點名及點算答卷，流程順暢。另外，約85%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。因為不同原因而沒有使用該程式簽到的考生，均已在監考員協助下完成簽到程序，不會影響其應考。

中學文憑試中文閱讀及寫作卷今日（2日）開考。（鄭子峰攝）

DSE 2025 中文科開考情況

