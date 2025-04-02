DSE｜小欄后白凱文訓練讀醫兩不誤　寄語勿放棄：熬過便明白值得

2025年中學文憑試DSE筆試周二（1日）剛開考，曾是拔萃女書院「欄后」，現為香港大學醫科生的白凱文是上屆文憑試考生，回望過往考試，文武雙全的她直言不容易。



為了同時兼顧訓練及文憑試，她利用碎片時間溫習，每天僅睡6小時，見到身邊有人因文憑試放棄一年訓練，她慶幸身邊有隊友共進退，互相支持，「見到佢哋做到，我都有多啲動力去做。」她寄語今屆考生，「現在是最後直路，辛苦備考已久，要繼續努力！（但要）知道人生並非由一個考試決定，之後還有更多可能性，熬過了便會明白所有辛苦都值得。」



為參與「亞洲青年田徑錦標賽」放棄應考生物科，白凱文當年最後考獲最佳6科37分的佳績。至於未來想當醫生還是運動員，她笑說：「貪心一點，當然兩個都要。」



既是運動員又是醫學生的白凱文十分忙碌，周二（1日）下完課後便參與運動相關的講座，完結後便來訪問。（盧翊銘攝）

去年以「頂尖運動員計劃」入讀港大醫學院

19歲的白凱文身兼多個身分，她目前是港大大一醫科生，亦是香港田徑青年代表，更是100米跨欄U18及U20的香港紀錄保持者。

白凱文2024年時以「頂尖運動員計劃」入讀港大醫學院內外全科醫學士，如今已經歷約半年大學生活。她表示，中學與大學十分不同，課程時間表的自由度較高，一開始較難適應。「但幸運的是，我一開始便認識了一班好朋友，會一起學習新知識，討論去哪裡溫習及吃飯」，慢慢地便適應了大學生活。

被問到學習醫科半年，對運動員訓練有否影響、是否改變她的生活習慣？她表示，「絕對有」，因現時學習人體器官的運作，明白休息對身體影響深遠，故比起過往更注重身體健康，會多了休息時間。相比中學時一日只睡6小時，她現時一日會睡7至8小時。

白凱文一周須上4天課，而且醫科課業複雜，用她的話來說：「現時一堂lecture的知識，便是中學時一課（一個章節）幾倍的資訊量，而且不能死背，必須知道所有概念。」

既是運動員又是醫學生的白凱文十分忙碌，周二（1日）下完課後便參與運動相關的講座，完結後便來訪問。（盧翊銘攝）

在如此沉重的課業壓力下，如何平衡學習及訓練、有否考慮放棄田徑？白凱文說，教練及自己會就大學時間表訂製訓練，例如早上上課，下午便去訓練，一星期雖需訓練3至4日，但比中學時更多彈性決定何時讀書、溫習、訓練及休息。

至於有否考慮放棄田徑，她表示，「當然閃過放棄（跨欄）的念頭，有時會覺得筆記很難，無法記入腦，但也只是一時之間的想法」，她明白不可能每一分每一秒但很有動力，便會給空間自己沉澱。

有朋友為文憑試放棄訓練 白凱文也想過二選一：幸有隊友齊上齊落

白凱文「文武」雙全，但是否每一位運動員都與她一般同時兼顧學業及訓練？她坦言，中六時曾有朋友為應考文憑試放棄訓練，自己亦曾懷疑自身能力，是否應放棄其中一項。惟憑著對田徑的熱忱，以及身邊一眾好友、隊員與她齊上齊落，挺過文憑試及訓練難關。

她表示，現時香港學生運動員最大的困境為未必有勇氣追夢想，會太過著眼比賽成績。「我都試過無信心，停滯不前，會質疑自己是否浪費時間，但後來發現不是這樣，如果享受運動，從中又有成長，這比成績更重要」，冀望學生運動員不要失去對運動的熱忱。

兩個放鬆小秘笈：聽慢歌及寫字條

雖然人生看似一路順風，但她坦言常常遭遇挫折，有狀態不好的時候。「運動員道路上，挫折一定比風光及開心的時刻多。」白凱文稱，比賽及考試時會緊張焦慮，但她盡量做好心理準備，讓自己放鬆。她還分享了兩個放鬆小秘笈，熱身及進入比賽狀態前，會聽80年代的慢歌，以及寫字條，提醒需注意的事項。

既是運動員又是醫學生的白凱文十分忙碌，昨日（1日）下完課後便參與運動相關的講座，完結後便來訪問。（盧翊銘攝）

白凱文下年將升上港隊成年組，她希望能打破現時13.87秒個人跨欄的最佳紀錄，稱該紀錄是中六時創立的，「當時無諗更多，反而做得更好」，最近或太逼迫自己，日後將以平常心對待比賽。

至於想專攻什麼醫學範疇，她成現時才大一，未來有很多機會接觸不同術科，想深入了解後才抉擇。現時對運動醫學及兒科較有興趣，冀未來可用專業知識紓緩傷患對運動員的影響，例如令運動員受傷時可不必完全停止訓練等。

問及日後要她在運動員及醫生角色中擇一，她會選擇哪一個，白凱文自言「貪心」，「當然兩個都要」。但現時想專注眼下之事，努力溫習考試及備賽。