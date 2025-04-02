竹園聯合村清拆｜村民不滿沒通知一度爆衝突　發展局：前年已通知

地政總署今日（2日）派人到位於黃大仙寮屋區的竹園村展開遷拆行動，不少居民被趕走後感到不滿，批評有關方面沒事先通知，更一度發生衝突。發展局晚上指，2023年已通知受影響村民和商戶需在去年下半年遷出，並以「以人為本」的精神將最後寬限期延至今年農曆新年後。



村民不滿拒讓他們進村取個人物品 下午約5時最後一名留守村民離開

政府在2019年《施政報告》提出收回竹園聯合村興建公屋，去年10月16日是遷出死線。大批地政總署人員今早到場遷拆，有居民感到不滿，批當局沒有預先通知，亦不讓他們進村取回個人物品，雙方一度發生衝突。承建商後來才安排村民入内取回物品。今日下午約5時，最後一名留守村民才離開。

發展局今發聲明回應，指相關土地在2023年12月已復歸政府所有，當局於2023年2月已向受影響住戶及業務經營者發信，通知其他們須在2024年下半年遷出，地政總署亦有張貼收回土地公告。

發展局165個受影響住戶及經營戶大多數已獲原區安置或獲發特惠津貼

當局指，截至今年4月1日，受影響的約155個寮屋住戶和約10個於寮屋經營的業務經營者，大多數已搬離並獲原區安置及/或獲發特惠津貼，餘下約20戶和3個業務經營者仍未遷出，當中包括已獲安置或特惠津貼的住戶、不滿補償金額的業務經營者，以及不符合安置及╱或申領特惠津貼資格的住戶。