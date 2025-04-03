七旬翁與妻兒認元朗代表選舉種票　各囚2月　妻兒稱被迫准緩刑

七旬翁涉要妻及兒與他一同訛稱居住元朗下白泥村，並參與2023年的村代表選舉。廉正公署接獲投訴後發現他們實居於大埔，並拘控3人，他們今（3日）屯門裁判法院承認「種票」，裁判官黃國輝判他們各入獄2個月，考慮妻及兒求情稱遭父親威逼才參與，准兩人刑期緩刑18個月。



女兒原亦被控今獲撤控

3名被告：伍銅（71歲）、其妻黃月好（64歲）及其子伍嘉鴻（35歲），各承認1項明知自己無權在選舉中投票卻在選舉中投票罪，兩父子另承認1項向選舉登記主任作出虛假陳述罪。伍的女兒伍綺琪原亦被控「種票」罪，她今獲撤控。

被告伍銅、其妻黃月好及其子伍嘉鴻在屯門法院認種票相關罪名。

3被告稱住下白泥村逾3年

案情指，民政事務總署於2021年11月至12月期間，接獲3人的下白泥村居民選舉選民登記申請表格，他們均在表格中聲明住在下白泥村的單位逾3年。3人其後在2023年下白泥村居民代表選舉中投票。父及子曾在選舉登記主任查詢時，向選舉登記主任訛稱他們居住在下白泥村。

廉署調查後發現3人居於大埔

廉署接獲投訴後調查，發現3人自2007年起，一同居住在大埔一個私人住宅單位，他們無權在2023年下白泥村居民代表選舉中投票。

案件編號：TMCC 115/2025