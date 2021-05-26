IT界種票｜登記投指定人選可獲1千　的總幹事子邀友參加講明抽佣

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-26 20:04

2016年立法會資訊科技界選舉爆出「種票」醜聞，多名與的士司機從業員總會(的總)有關的人士涉參與舞弊被控，其中4名有親屬關係的被告昨認罪，控方今(26日)在區域法院讀出案情，指其中一名認罪的被告是的總幹事，他邀請兒子及妹妹參與，著他們登記成電子工程司學會(IEEE)會員後，以該界別身份投票給楊全盛，便可獲1千元。他又叫二人找其他人參加，兩人亦有在朋友及親人群組提及事件，其子向朋友講述計劃時更明言，他會在參與者所得的1千元報酬中抽取150元作佣金。

4名認罪的被告：雷亞福(46歲，的總幹事)、雷偉芳(40歲，會計文員)、雷敬賢(24歲)及陳琪南(49歲，建築工人)，昨日承認提供利益及接受利益罪。雷亞福為的總幹事，雷偉芳為其妹，雷敬賢為其子，事發時仍是一名中六學生，陳琪南為雷偉芳丈夫的姐夫。

雷亞福著胞妹協助登記成會員

針對4人的案情指，雷亞福於2016年4月14日在電話群組內邀請3名妹妹申請成「IT產業會員」，稱可獲取1000元，申請手續可在網上完成，他要求其中一名妹妹雷偉芳協助登記，成為會員並完成登記後，在立法會資訊科技界選舉按指示投票。雷偉芳稱這是「買票」，雷亞福即更正她這是「種票」。

2016年資訊科技界的兩名候選人莫乃光（右）及楊全盛(左)，莫最後勝出。（資料圖片）

雷妹姐夫得知計劃稱有錢收唔怕

雷偉芳及後在夫家的家庭電話群組內，邀請群組成員參與計劃，並表明計劃涉及「政治既種票」，籲成員先想清楚才參加。雷偉芳的姐夫陳琪南表示願意參加計劃，並說：「唔怕啦，佢有錢收呢，叫投邊個咪投邊個囉，呵。」

兒子邀友參加明言抽佣

雷亞福的兒子雷敬賢，亦在一個WhatsApp群組中提及有關計劃，群組內的成員為其同學及朋友，雷敬賢稱若投票給某選舉人，每人可獲1000元，但他會抽取150元。雷偉芳及雷敬賢分別收集好相關人士的個人資料後，轉發給雷亞福。

提要投給唔係莫乃光嗰個

紀錄顯示，4名被告的選民登記表上，均將「Engineers」誤寫為「Enginess」。本案4名被告後來收到1000元利益，4人當日也有領取選票。選舉當日，雷偉芳在相關群組內提醒成員，要投票予資訊科技界候選人楊全盛；雷敬賢也在相關群組叫成員投票給「唔係莫乃光嗰個」。

若接記者來電要cut線

雷敬賢被捕後，在警誡下透露，父親著他申請為IEEE會員及登記為選民，他再邀請朋友參加，其細姑姐，即雷偉芳，曾在家庭電話群組提醒，要提防記者問及IEEE的問題及偷拍，雷敬賢將訊息再轉發至包括同學及友人的群組，叫成員對記者來電「cut線」。

8名被告不認罪

案中8名不認罪被告包括：李為民（53歲，的總會務總監）、楊耀鴻（34歲，的總副秘書長）、王宣麗（45歲，的總財務總監）、潘秀芳（52歲，的總文員）、陳永鏗（23歲，學生）、郭家健（23歲，學生）、林澤謙（23歲，學生）及吳嘉浩（22歲，髮型屋助理）。

雷亞福的另兩名妹妹：雷麗芳（43歲，主婦）及雷麗梅（46歲，收銀員），原本亦是被告之一，昨獲控方撤控。

案件編號：DCCC707/2019