工程公司被指拖欠60工人薪金　涉款逾百萬　董事曾參選屯門區議會

建造業工人近年遭拖糧欠薪事件不絕，曾經承接政府工程的「信豐工程有限公司（下稱信豐）」，被指拖欠至少60名工人及外派員工約三、四個月薪金，涉款超過百萬元。有苦主透露，部份員工已向勞工處求助，亦曾與大判交涉，獲墊支討回少量欠薪，惟餘款仍無着落，會再經勞資審裁處申索。勞工處表示已提供調停服務，協助有關僱員處理欠薪事宜。



據了解，該工程公司董事為陳智敏，曾於2023年參選屯門東區議會但落敗。《香港01》曾與陳智敏接觸欲查詢事件，對方聲稱會向人事部了解情況，暫時仍未有進一步回覆。



近年屢有建造業工人遭拖糧欠薪。（資料圖片）

有苦主表示，今次涉及拖糧的「信豐工程有限公司」，曾經承接路政署及渠務署工程，至少有60名工人及外派員工，被拖欠3至4個月薪金不等，涉款至少上百萬元。該苦主續稱，可能還有其他判頭被拖欠款項，估計遭拖欠總金額應不止這個數目。

苦主透露，有部份工人就事件向勞工處求助後，收到信豐委託發出的律師信，信中內容指，所涉及的路政署為新界部份行人天橋及行人隧道加建升降機工程，已於今年1月中遭總承建商單方面提出終止分判協議。根據《僱傭條例》，總承建商須代其屬下的次承建商(即信豐)，支付就該項目所僱用的僱員的未付工資，並要求工人向勞工處撤回對信豐的申索。

據苦主指出，有員工曾與總承建商交涉，獲墊支取回部份薪金，餘款則要再經勞資審裁處向信豐申索。勞工處表示已提供調停服務，協助有關僱員處理欠薪事宜。

根據公司註冊處資料，信豐的董事為工程師陳智敏，曾於2023年參選屯門東區議員。《香港01》曾就事件向陳智敏查詢，獲對方回應稱會向人事部了解情況，惟至今仍未有進一步回覆。

另外，路政署回覆表示，今年年初知悉欠薪事件，已與總承建商協調，處理有關情況。該署稱，現時總承建商已接手並將按計劃推展餘下工程，確保項目如期完成。信豐承接的渠務署工程亦涉及拖糧，渠務署回覆稱，知悉事件後已跟進，欠薪情況已獲妥善處理。

涉事工程公司的董事陳智敏，曾於2023年參選屯門東區議會。(發展局網頁圖片)

大狀陸偉雄：大判僅有責墊支薪金 支薪責任屬二判

對於支付薪金責任誰屬，大律師陸偉雄表示，根據相關條例，總承建商僅有責任墊支薪金，但非支付薪金，且墊支上限為兩個月。陸強調，支付薪金的責任仍在次承建商，工人應向次承建商追討薪金。

另外，他表示，雖然大判中途與二判解約，惟該項目工人及員工由二判聘請，應由二判支付薪金，而非項目總承建商。他亦解釋，律師信為該公司僱傭律師行後，向涉事者派發的通知信，並不具法律效力。