清明節｜高鐵站人頭湧湧　內地客訪M+畢加索展　樂團來港睇騷交流

今日（4日）清明節，內地一連三日的「小黃金周」假期開始，早上約11時高鐵西九龍站的抵港大堂已人潮滿滿。有來自廈門的無伴奏合唱樂團專程來聽音樂會、順道交流，認為香港在藝術交流上具國際性，具吸引力。另外有深圳客即日來回，因明天還要上廣州，「隨便溜達一下」。



今早（4日）約11時，高鐵西九龍站已擠滿來港過「小黃金周」的內地客。（吳綽詩攝）

深圳客即日來回香港 專程到M+睇展

今早（4日）約11時，高鐵西九龍站已擠滿來港過「小黃金周」的內地客，不斷出閘湧至，當中有一家大小、情侶，亦有與朋友結伴而來。

來自深圳的溫先生與友人一行6人來港旅遊，身為藝術工作者的他指，此行主要是去M+看關於歐洲藝術史與畢加索的展覽，即日來回，沒預算花費多少，可能會買一些紀念品。

他表示，平時一年來港三四次，認為本港舉辦的演唱會較豐富，能吸引內地客來港，「有時候會選擇澳門，也會選擇香港」。他又笑稱想看Coldplay演唱會，「我也有去搶，但是沒有搶到」。

來自深圳的藝術工作者溫先生表示，此行主要是去M+看關於歐洲藝術史與畢加素的展覽。（吳綽詩攝）

「醒耳人聲樂團」團長徐先生與5名團員同行，為了欣賞無伴奏合唱的演出而來，順道交流一下。（吳綽詩攝）

「醒耳人聲樂團」來港睇騷 讚港演出嘉賓國際化

從廈門來港的徐先生是醒耳人聲樂團團長，他今次與5名團員同行，為了欣賞無伴奏合唱的演出而來，順道交流一下。徐指，其樂團之前也曾來港演出，認為香港的演出嘉賓國際化，因此具吸引力，「這次會來一些國際性的Acapella團隊，可以有一些交流，我們覺得這個國際性挺不錯的」。他表示會留港三日兩夜，除了音樂會，此行亦會去M+及香港藝術館，至於其他景點「基本上已打卡過一次了」。

對於香港舉辦盛事能否吸引內地客，他指廈門每星期也有演唱會，但自己也經常跑到其他城市看，「如果遇到很特別的，例如剛巧在那邊沒有的也會去」。

潘小姐和張小姐來自深圳，她們指因明天還要去廣州，因此選擇即日來回香港。第一次來港的潘小姐表示，香港沒有想像中擠迫。她們打算去深水埗、旺角及油麻地，因小紅書上推介有好的打卡點，「隨便溜達一下」。她們又說，雖然適逢清明節，但不去掃墓，指長輩會去。

楊小姐與朋友兩人從梅州過來，表示會留港幾天，已預訂酒店，至於行程，她說會在周邊逛逛，「隨便啦，走到邊食到邊」。