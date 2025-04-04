180年最兇清明節？4生肖易犯煞　祭祖忌梨、番茄、番石榴

4月4日是清明節，最重要的習俗莫過於掃墓祭祖，不過民俗專家廖大乙提醒，掃墓在傳統習俗上仍屬陰陽兩隔，應守禁忌，祭拜時避免番石榴、番茄、李子或梨子上桌，並點名4生肖當心犯煞。



根據《TVBS新聞網》報道，廖大乙指出，今年清明節非常特殊，是180年才一次的青蛇雙春逢清明。並提醒掃墓祭祖時，犯太歲的4生肖，包含蛇、虎、猴、豬應避免因為他們氣場弱、時運低，容易犯煞，如果一定要去掃墓祭祖，建議可把握上午陽氣較盛的時機。

【圖輯】點圖放大看「清明節十大禁忌」懶人包👇👇👇

+ 15

此外，祭祖供品上最忌諱「三陰」，番石榴、番茄、梨（李）子。廖大乙說明，番石榴、番茄為多籽水果，吃下去就排出來，習俗上對神明和祖先是不潔、不敬，而梨、李諧音「離」象徵分離，不宜在團聚祭祖時出現。若想利用清明祭祖改運，廖大乙建議準備「三陽」橘子、蘋果、白煮蛋，因為橘子和蘋果代表吉祥平安、白煮蛋在拜完後分給在場親友，大家剝殼吃掉，再將碎蛋殼丟到垃圾桶，有重新脫殼、金蟬脫殼之意，能祛厄開運。

【相關圖輯】清明節前後財運最旺生肖 屬雞額外收入增 這生肖要捉緊良機發達（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

李杏受虐遭「淒慘水刑」！曝內幕：實在太冷了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】