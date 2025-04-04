清明節小長假首日至晚上9時錄約61.3萬人次出境　入境近48萬人次

【清明節/西九高鐵站/羅湖口岸/落馬洲口岸】今日（4日）清明節，不少市民會趁小長假外遊。入境處指，截至晚上9時，錄超過109萬出入境人次，出境人次約為61.3萬，而港人離港人次約為47.3萬。



入境方面，總入境人次近48萬，最多入境人次為落馬洲支線口岸，超過9.5萬人次，其次為羅湖口岸和深圳灣口岸，分別有逾9.3萬及6.6萬人次。



今早（4日）約11時，高鐵西九龍站已擠滿來港過「小黃金周」的內地客。（吳綽詩攝）

109萬人次出入境 港人離港人次約為47.3萬

入境處指，至晚上9時錄超過109萬出入境人次，出境人次約為61.3萬，最多人出境的是羅湖口岸，約12.3萬人次，其次為落馬洲支線口岸和深圳灣口岸，分別有逾11.4萬及8.7萬人次，總計港人離港人次約47.3萬。

入境方面，總入境人次約48萬，最多為落馬洲支線口岸，超過9.5萬人次；其次為羅湖口岸和深圳灣口岸，分別逾9.3萬及6.6萬。

深圳客即日來回香港 專程到M+睇展

今早約11時，高鐵西九龍站已擠滿來港過「小黃金周」的內地客，不斷出閘湧至，當中有一家大小、情侶，亦有與朋友結伴而來。

來自深圳的溫先生與友人一行6人來港旅遊，身為藝術工作者的他指，此行主要是去M+看關於歐洲藝術史與畢加索的展覽，即日來回，沒預算花費多少，可能會買一些紀念品。