網紅IShowSpeed｜引發粉絲上街追隨　爭議不斷曾捲性騷擾女網紅案

【IShowSpeed／甲亢哥／Youtuber】美國網紅IShowSpeed前日（4日）訪港，引來大批粉絲上街追隨。網上興起「Speed係邊個」的討論，好像他在某些群體裏很有名，但在香港社會真的知道他是誰的人又不是很多。



這個全球知名的網紅在YouTube擁有超過3,800萬訂閱者，人氣十分高，但同時亦捲入不少爭議，包括性騷擾及種族歧視等，更曾在直播時意外露出生殖器。



Speed4月4日訪港引起一陣追隨潮。(youtube截圖)

直播中瞪大雙眼、極高音量和兇狠表情談話爆紅

Speed真名Darren Jason Watkins Jr.，現年20歲，來自美國。他於2016年註冊YouTube帳號，起初頻道以偶爾上傳遊戲影片為主。2017年12月左右，他開始直播和上傳《NBA 2K》和《要塞英雄》等遊戲影片，但平均只有兩位觀眾。

他2021年開始走紅，除了遊戲直播，也有許多出位的舉動，常在直播中瞪大雙眼、以極高的音量和兇狠的表情談話及與觀眾互動，以誇張、搞笑的反應聞名。

Speed也製作自己的歌曲，以饒舌爲主，包括在2022卡塔爾世界盃前發布一首名為《World Cup》的歌曲。

圖輯：Speed訪港時被大批粉絲包圍

問女網紅若世界只餘2人否會一起繁殖 遭拒後反覆辱罵女方

雖然Speed的激動反應是他受歡迎的原因，也成為許多網絡迷因材料，但他也曾引起不少爭議。2021年12月，他在一個直播節目中詢問一位女網紅，如果世界末日來臨，他們是地球上最後的兩個人，她是否會和他一起繁殖。當對方說不會時，他咄咄逼人地問：「誰能阻止我？」這被認定為強姦威脅。

他被主持人從Discord語音聊天室中踢出後，又重新加入語音聊天室，並開始對該女網紅進行性騷擾並反覆辱罵她。Speed後來被美國影片串流媒體服務平台Twitch封鎖。

「甲亢哥」（IShowSpeed）今月4日訪港，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

「甲亢哥」（IShowSpeed）今月4日訪港，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

被指帶種族歧視 直播中意外露出生殖器要急停

Speed在2022年12月世界盃對一名中國球迷的行為引起爭議，許多人認為他是種族主義者。在一次現場直播中，他走近一名身穿阿根廷球衣的男子，問他為什麼支持阿根廷。該男子明顯感到困惑，並明確表示他不會說英語，這促使Speed開始反覆喊出「Konnichiwa」（日語「你好」），並開始喊出令人聯想到廣東話和普通話的聲響。

2023年8月，Speed一如既往在YouTube上直播，他當時正在遊玩一款驚嚇遊戲。因為受到驚嚇，想增添直播效果，他在直播中甩起自己的褲子，途中發現生殖器外露，其後迅速關閉直播。

訪港引粉絲跑出馬路追逐

如果沒有留意英文遊戲直播，不認識Speed也不稀奇。真正令港人認識Speed，是他於前日訪港。他到銅鑼灣鵝頸橋體驗了「打小人」，又去了海洋公園看熊貓。而他下午坐電車時，更吸引粉絲跑出馬路追逐電車，風頭一時無兩。

Speed訪港當日，懷疑有粉絲損壞天后站閘機。（鄧海興攝）

▼SPEED訪港▼

