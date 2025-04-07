新冠肺炎｜有長期病患5歲男童確診併發嘶吼症　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布接獲一宗兒童感染2019冠狀病毒病的嚴重個案，患者為一名有長期病患的五歲男童，他於上周五（4日）開始出現發燒、流鼻水、咳嗽、氣促和哮鳴。



患者翌日（5日）到將軍澳醫院急症室求醫，獲安排留院治療，同日因病情惡化被轉送至聯合醫院兒童深切治療部。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對2019冠狀病毒病測試呈陽性反應。臨床診斷為2019冠狀病毒病併發嘶吼症，他目前仍然留醫，情況危殆。



感染2019冠狀病毒病男童4月5日將軍澳醫院急症室求醫，獲安排留院治療。（翁鈺輝攝）

患者未完成接種新冠疫苗初始劑次 一名家人近日有咳嗽

衞生防護中心表示，初步調查顯示，病人未完成接種新冠疫苗初始劑次。他於潛伏期內沒有外遊，他就讀的學校近日亦沒有出現2019冠狀病毒病爆發的情況。他的一名家居接觸者近日有咳嗽，已經求醫。

污水新冠病毒含量3月底升2.9倍

中心總監徐樂堅醫生表示，新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升。在過去三周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升。以污水監測為例，截至3月29日，人均新冠病毒含量為每公升約330,000拷貝，較之前截至3月15日的一周每公升約85,000拷貝顯著上升，升近2.9倍。

感染2019冠狀病毒病男童4月5日因病情惡化被轉送至聯合醫院兒童深切治療部。(資料圖片)

目前流行新冠病毒JN.1及其後代譜系

徐樂堅呼籲高風險人士應按時接種新冠疫苗的加強劑，以減低重症和死亡的風險。他指新冠病毒的基因分析顯示，現時本港流行的新冠病毒仍為JN.1及其後代譜系，而現時本港使用的疫苗能有效預防相關的新冠病毒變異株。

衞生防護中心徐樂堅總監表示，新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升。（資料圖片/黃浩謙攝）

科學數據顯示，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，有助減低重症和死亡的風險。未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）應盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠。