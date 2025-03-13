頭痛｜感染新冠肺炎竟誘發慢性頭痛？遠離2因子減頭痛發生機率

新冠肺炎目前雖已調降防疫等級，但源於病毒感染，因此對人體造成的後遺症仍不可輕忽。



台灣宜蘭1名婦人去年感染新冠肺炎，在輕症自癒後卻出現慢性頭痛後遺症，台灣羅東博愛醫院神經內科吳旻陽醫師表示，病毒感染後可能出現免疫系統異常，誘發頭痛，此種頭痛是罕見且難治的頭痛之一，需長期用藥治療緩解。

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婦染新冠自癒後頭痛頻繁 疑罹罕見原發性頭痛

該名50歲台灣張姓婦人去年年中不慎感染新冠肺炎，症狀輕微，但痊癒後2-3天卻頭痛頻頻發作，太陽穴與頭頂處出現陣痛，每天發作且經常持續一整天，讓她不勝其擾。四處求診、吃止痛藥都未見好轉，輾轉來到台灣羅東博愛醫院神經內科求診。吳旻陽醫師詢問基本病史後，為張婦進行完整的腦部影像檢查，排除如腦脊髓液外漏引起的低腦壓型頭痛、腦部靜脈栓塞引起的頭痛等，最後診斷為「疑似新發每日持續性頭痛」。

台灣吳旻陽醫師解釋，「新發每日持續性頭痛」是一種罕見的原發性頭痛疾病，疼痛會突然發作，並在短時間內（通常一天內）轉變為持續性頭痛。病人會清楚記得頭痛開始的時間，且在該時間點之後就持續不停，甚至可能持續數年，一般止痛藥也無法緩解。

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然而頻頻發作的頭痛，可能影響生活品質與日常作息，因此新發生每日持續性頭痛的治療目標是「減輕疼痛，並預防頭痛進一步惡化」。台灣吳旻陽醫師指出，臨床上會依據頭痛型態給予藥物治療，若為搏動型疼痛，可考慮搭配偏頭痛藥物；如果是緊繃型的痛法，可考慮搭配緊縮型頭痛藥物。

經過數周的藥物治療，張婦的頭痛明顯改善，1個多月後，張婦表示頭痛持續時間已大幅降低，「原本是整天都痛，現在是1、2天才會痛1次，且每次痛2-3分鐘左右。」目前張婦持續在門診追蹤，控制疼痛。

新發生每日持續性頭痛 依疼痛型態給予不同治療

台灣吳旻陽醫師說明，引發頭痛的原因非常多，新發每日持續性頭痛可能的誘發因素之一便是「感染」，部分患者會在病毒感染後，出現免疫系統異常導致頭痛，另外顱部手術、頸椎關節的過度伸展也可能導致新發每日持續性頭痛。此外，新發每日持續性頭痛根據不同的誘發原因，除了藥物治療，也可以使用控制感染的抗生素以及類固醇；若是與頸椎活動有關，或因顱部術後引起的疼痛，可考慮神經阻斷術來治療。若以上療效不佳，透過醫師評估，也可以考慮肉毒桿菌注射。

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頭痛是身體警訊，疼痛原因可大可小，吳旻陽醫師提醒，如出現持續頭痛情形，都建議就醫諮詢；日常生活中也應盡量保持規律作息、做好壓力管理、避免過多的酒精或咖啡因的攝取，遠離誘發頭痛的因子，才能減少頭痛發生的機率。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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