水務署就深水埗及東涌爆水管交改善建議　加快老舊水管更換修復

針對去年深水埗荔枝角道一條60年代鋪設鑄鐵水管老化，導致水管爆裂而引致路陷；以及東涌翔東路的水管爆裂導致附近一帶屋苑停水12小時，期間信息發布顯示協調方面不足。水務署周一（7日）表示，水務署署長率領團隊就兩宗事故進行了調查，並就調查結果及改善建議向發展局提交報告，獲得局方接納後實施四項措施。



2024年9月29日，荔枝角道近長沙灣警署凌晨發生爆水管路陷事故，一輛的士駛過積水路面時跌落大窿，車身傾側險遭「洪水沒頂」，所幸司機及乘客及時逃生，司機腳部受傷。事故後早上，水務署暫停涉事750毫米食水管部份供水，並派員抽走積水，以待吊車將墮坑的士吊走。（鄭嘉惠攝）

署方表示，會優化「風險為本水管資產管理計劃」的風險評估機制，經檢視各風險因素的比重，加大當中兩個因素的比重：老舊水管物料、水管出現事故後影響主要交通路段的風險，加快進行這些地方的水管更換或修復工作，減少水管爆裂時對社會造成的影響。

成立由水務署署長督導的跨部門專責小組，商討及制定更換水管涉及的臨時交通安排、施工計劃等，以便及早制定方案，盡量減少工程對交通和市民的影響，從而加速處理老舊水管的更換工作。

此外，署方將分階段擴大「智管網」監測範圍至食水主幹水管，以及餘下尚未設有「智管網」的食水分配管網，並更新監測水管流量及水壓的傳感器，透過實時數據，加快識別及處理潛在爆裂的水管。上述工作預計於今年第二季起分階段完成，整項工作於2027年完成。

就緊急維修水管消息發布更新指引

最後是強化供水事故應變管理，就緊急維修水管工作的消息發布機制更新內部指引，具體列出在緊急維修所需要考慮的因素和時間，確保更準確發布預計恢復供水時間。署方亦與不同的地區持份者加強溝通，建立即時通訊平台迅速互相通報。同時已建立機制整合政府部門資源，以調配足夠水車提供臨時用水。

水務署指出，該署現時管理全港長逾8,000公里的水管網絡，於2000年至2015年間，全面更換及修復約3,000公里的老化水管。

水務署稱已建立機制整合政府部門資源，以調配足夠水車提供臨時用水。(李家傑攝)

2015年起更換或復修235公里高風險水管

至於2015年起推行的「風險為本水管資產管理計劃」，透過評估水管的爆裂風險，將高風險水管優先納入改善工程。截至2024年12月，共約540公里長的水管已納入計劃，當中約235公里已完成更換或復修。

署方亦自2016年起，為全港的食水分配管網（約佔8成食水分配管網的範圍），逐步建立約2,400個「智管網」監測區域 ，透過各區域的監察裝置探測水管滲漏情況，盡快跟進及維修滲漏的。相關措施逐步取得成效，水管滲漏率由2000年超過25%下降至2024年的13.4%。