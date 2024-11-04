深水埗屢爆水管　鄭泳舜引述政府：按風險評估維修脆弱水管

一條食水管漏水，導致東涌12萬居民經歷「無水12小時」。其實，深水埗近期也屢次發生爆水管事故，9月底荔枝角道的事故更引致大範圍路陷，一輛的士遭「洪水」沒頂。民建聯立法會議員鄭泳舜今日（4日）聯同民建聯深水埗區議員會晤發展局及水務署，要求當局正視深水埗頻頻爆水管事故。鄭泳舜會後引述當局稱，將研究提升「智管網」監測系統及擴大範圍，另針對舊區仍有不少老舊地下水管，會按風險為本評估更新及維修脆弱的水管，包括將更換茘枝角道相關的水管。



鄭泳舜晤發展局及水務署要求正視深水埗近期屢次發生爆水管事故（鄭泳舜提供）

長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(李家傑攝)

鄭泳舜稱，近期頻爆水管令人關注，當年政府進行大規管的水管更換與復修，也未涵蓋許多老舊水管，例如茘枝角道水管已是1960年代舖設，要求當局正視，擴大監測點及風險為本水管改善計劃，以減低區內爆水管風險。

深水埗區議員陳偉明建議水務署加快完成現時「智管網」的監測工程，及研究擴大在深水埗區內的監測範圍，從而更全面及快捷地找出水管滲漏點和跟進。

民建聯深水埗團隊促政府正視深水埗近期屢次發生爆水管事故（鄭泳舜提供圖片）

會上，民建聯深水埗團隊並要求當局全面檢測深水埗地下食水及鹹水管的水管健康狀況，以針對性更換及修復老化及鏽蝕水管。他們獲告知「智管網」有2400個監測區域，深水埗佔80多個區域，將於明年第一季全部投入服務。9月底茘枝角道爆水管地陷範圍不屬於「智管網」。當局正研究提升「智管網」檢測技術及擴大範圍。