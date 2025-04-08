電車5.12起加價　12歲或以上乘客加一成至$3.3　推出到站時間程式

政府公布，行政長官會同行政會議今日（8日）批准電車公司加價，經修訂的車費率將於5月12日起生效。12歲或以上乘客票價加3毫至3.3元，漲幅達一成；小童票價加一毫至1.6元；65歲或以上長者票價則會由目前1.3元增加至1.5元，即加0.2元（2毫），加幅達15%。現時票價為260元的月票則維持不變。



電車公司預計於今年第二季推出新的流動手機應用程式，為乘客提供實時電車到站時間等各項服務資訊，提升乘客服務體驗。



電車5月12日起加車票價。（資料圖片/黃偉民攝）

運輸及物流局表示，須確保電車公司財務穩健，有能力以合理票價提供經濟、具效率和質素的電車服務。

當局稱，在評估電車公司的加價申請時，政府以仔細嚴謹的態度進行把關工作，根據既定政策和機制詳細考慮了各項因素：包括電車公司所提供的服務和計劃推行的改善項目的質和量；電車公司自2022年7月調整票價以來營運成本與收入的變動；電車公司未來營運成本、收入、利潤和回報的預測；以及預期公眾的接受程度。

電車新車費將於5月12日起生效。（資料圖片）

電車新車費將於5月12日起生效。（資料圖片）

是次票價調整下，電車月票票價維持不變，當局指有助減少對日常使用電車通勤的人士的影響。

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政府發言人表示，電車公司多年來一直提供零排放及票價相宜的服務，廣受市民和旅客歡迎。政府會繼續鼓勵和協助電車公司在傳承電車歷史價值的同時，進一步開拓不同的收入來源，特別是配合「無處不旅遊」的理念，更好地把握旅遊業最新發展所帶來的新機遇。

電車公司對上加費是2022年7月。(資料圖片)

發言人稱考慮到所有相關因素，包括電車公司當前的財政狀況及未來的財政預測，政府認為有需要調整電車票價以維持其穩健營運，而電車公司的建議加幅亦為可接受水平，加價後，電車仍為行走港島北岸最相宜的交通工具。