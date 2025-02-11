電車加價｜消息：成人申請加3毫至3.3元　小童、長者票加1至2毫

電車公司相隔兩年向政府申請加價，《香港01》獲悉成人票價加3毫至3.3元，加幅較上一次溫和；小童票加1毫至1.6元；長者票加2毫至1.5元。今次電車申請加幅介乎6.7%至15.4%。



電車。

三年前獲批加價 成人票價加4毫子

電車公司對上一次申請加價是2021年年底，翌年6月獲特首會同行政會議通過加價，7月11日生效。

當時成人票價獲批加4毫子，至現時的3元；小童車費加2毫子，現時收費1.5元，65歲或以上長者加1毫子，現時票價1.3元。當時月票加40元，至260元。

電車。（資料圖片）

消息：成人申請加3毫至3.3元 小童、長者票加1至2毫

事隔兩年，電車公司再申請加價，消息指12歲或以上人士票價加3毫至3.3元，加幅10%，較上一次的15%加幅溫和。

電車。（資料圖片）

至於3至11歲小童票加1毫至1.6元，加幅約6%；65歲或以上長者票加2毫至1.5元，加幅15%，是三類票種之中最高。

電車公司2022年獲批加價。(資料圖片)

電車加價須行會審批

電車加價稍後交到立法會交通事務委員會討論，並須獲行政長官會同行政會議審批，才能通過加價。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（廖雁雄攝）

立法會交通事務委員會成員、民建聯陳恒鑌接受《香港01》訪問時說，明白電車公司面對客量下跌，但認為今次成人票價加幅略高，民建聯目前未考慮是否支持，「基數低，加3毫子有10%」，要視乎公司提供財政狀況預測數據而定，「如果資產更新要錢，都需要考慮」。他說電車公司有60%收入是非票務，過去都有加人工，嘗試留人才，未來建議公司可加強旅遊套票或產品，甚至開餐廳鼓勵香港文化旅遊。