港鐵東涌綫延綫工程｜4.19來往東涌及欣澳站提早晚上11時收車

港鐵正推展東涌綫延綫項目，為配合下周六（19日）工程，當晚東涌站及欣澳站的列車服務將於晚上11時許提早完結，期間港鐵會安排免費接駁巴士，接載乘客往來該兩站。列車服務將於翌日回復正常。



港鐵公司項目執行主管-大嶼山李嘉良指，東涌東站地基工程已完成，工程團隊現正開展車站月台、大堂及兩個出入口等的主體結構工程，整個東涌綫延綫項目按時間表推進，預計2029年完工。



港鐵東涌綫延綫項目繼續進行中，下周六（19日）將安裝東涌東站的第2個道岔。當晚東涌綫往來東涌站及欣澳站的列車服務將於晚上11時許提早完結，港鐵將安排免費接駁巴士來往該兩站。（梁鵬威攝）

東涌綫延綫項目2023年5月動工，當中擬增設東涌東站，並須將原有路軌改道，涉及4次道岔安裝工序，第1次於去年10月順利完成，下周六將開展第2次安裝。

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港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽指，去年第1次安裝道岔時，東涌綫也有服務調整，當時運作暢順，所以今次也會作差不多的調整。（梁鵬威攝）

港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽指，去年第1次安裝道岔時，東涌綫也有服務調整，當時運作暢順，所以今次也會作差不多的調整。

下周六晚，東涌綫往來東涌站及欣澳站的列車服務將於晚上11時許提早完結。由東涌出發的尾班車將在晚上11時1分開出，由香港開往東涌的尾班車則將在11時7分開出，並於11時28分離開欣澳。

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將安排免費接駁巴士往來兩站 每3至9分鐘一班

港鐵將安排免費接駁巴士來往東涌及欣澳，預計車程為20至30分鐘，每3至9分鐘一班，上下車點在兩站的A出口。

由東涌開往欣澳的最後一班接駁巴士會於凌晨12時43分開出，由欣澳站開往東涌站的最後一班接駁巴士則將於1時18分開出。而東涌綫香港至欣澳的服務如常。若有突發天氣狀況導致工程不能於當晚進行，工程將順延一周。

港鐵公司項目執行主管-大嶼山李嘉良指，整個東涌綫延綫項目按時間表推進，預計2029年完工。（梁鵬威攝）

未來兩年安裝兩次道岔

港鐵公司項目執行主管-大嶼山李嘉良指，工程團隊已預先舖好岔枕及墊板，下周六晚將需安裝組件、調整信號系統，以及作通車前測試。東涌東站有4次道岔安裝工序，未來兩年將完成餘下兩次。