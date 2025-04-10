InnoEX率先帶你窺探未來！嶄新解決方案x高科技預覽

科技新浪潮席捲全球，創新的動力以驚人的速度改變著我們的世界，香港絕不甘於落後！想透過最尖端的科技窺探未來的模樣，甚至搶先尋找合作機會？萬勿錯過本周日開始的黃金機會！由創新科技及工業局聯同香港貿易發展局（貿發局）合辦的「國際創科營商周（BIT Week）」將於4月13日至16日隆重登場，帶來兩大焦點活動：第三屆香港國際創科展（InnoEX）和第二十一屆香港春季電子產品展（春電展）。這場亞洲矚目的科技盛會，將匯聚來自29個國家及地區的超過2,800家展商，展覽規模更是前所未有！即看內文跟我們率先預覽這場科技盛宴！

攝影：黃寶瑩



香港國際創科展：激發創意 開啟未來

第三屆香港國際創科展以「創新•智動•起飛」為主題，集中探討人工智能、機械人技術、網絡安全、智能交通、低空經濟等領域，展示科技如何為企業解決難題、開闢新路向。一連四日的活動匯聚過百位全球科技領袖將，透過近40場論壇深入剖析創科的未來發展。

焦點內容包括貿易通電子貿易與華飛思科技展示人工智能的最新進展，龐博科技分享機械人技術如何改變生活，新龍國際集團則聚焦網絡安全方案。智能交通方面有SOCIF Limited與諾科達智駕參展，低空經濟則由御風未來及香港應用科技研究院帶來新構思。貿發局副總裁張淑芬表示：「InnoEX 2025作為BIT Week核心活動，將深化國際創科合作，加快推動香港發展成為國際創新科技中心。」

香港貿易發展局副總裁張淑芬(中)展望，InnoEX 2025能深化國際創科合作，加快推動香港發展成為國際創新科技中心。

現場更設「智慧香港展區」，以數據及人工智能為核心，展出超過百項來自政府部門及比賽優勝者的作品，凸顯香港在智慧城市領域的領先地位。必看項目先有香港應用科技研究院開發的「送藥無人機」，能在緊急情況下快速運送藥物，避開地面交通堵塞，為低空經濟注入新動力。負責人招溢利博士說：「但我相信當技術完善並落地後，能夠幫助業界解決問題，屆時將會創造出不同商機。」

應科院通訊技術高級總監招溢利博士形容，送藥無人機是推動低空經濟發展的動力之一。

另一吸睛之作是新加坡Refract Technologies推出的VBoxing，參加者戴上VR裝置及感應器，便可線上與人對戰拳擊。製作人Joey興奮表示：「一方面希望可以找到有興趣在VR範疇進行創作的同伴，另一方面則想發掘在這方面有天賦的人才，壯大這個圈子。」

VBoxing的製作人之一Joey希望在香港找到有興趣在VR範疇進行創作的同伴。

國際參與陣容強大，中國近20個省市展團、法國「非常法國，非凡創新」、加拿大、英國、日本等地的代表齊聚一堂。本地則有數碼港及香港科技園展示實力，澳洲Smart Cities Council首次參展，探討全球智慧城市合作。

香港春季電子產品展：智能生活 近在咫尺

同期舉行的春季電子產品展，主打智能家居、健康科技及穿戴設備，超過2,500家展商帶來最新產品，讓人感受到科技如何提升生活質素。去年香港電子產品出口額達33,071億港元，按年增長12.5%，足證其全球影響力，貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄指出：「這些數字證明香港在國際供應鏈中，是十分重要的一環。我相信在今年春電展，大家能接觸到來自歐美、一帶一路、東盟等國家的客人，尋找更多機遇。」

今屆春電展，主打智能家居、健康科技及穿戴設備，例如展商China Year International Technology帶來全息智能音箱，音箱上的虛擬影像能夠跟隨音樂唱歌跳舞。

展覽設有「科技專區」展示電動車及物聯網應用、「品牌精選區」匯聚國際知名數碼產品，以及「初創天地」為新創企業提供舞台。互動區則設有VR體驗及電競娛樂，讓參加者感受科技的吸引力。

智能家居與健康科技及穿戴設備滿足現代人對便捷生活與健康管理的追求。

人才與機遇的交匯處

兩大展覽不僅是技術展示的殿堂，更是人才與商機的交匯點。企業人才對接活動與四大初創專項賽事，如香港科技創價大賽，將為新創企業注入資金與活力。專家論壇則邀請業界翹楚分享趨勢洞察，豐富參與者視野。去年兩展吸引來自139個國家及地區的88,000名買家，今年勢必再創新高。

「國際創科營商周」讓大家看到香港在全球創科地圖上的地位，亦為未來點燃更多可能。不論是想幫企業升級轉型、對創科有興趣的人才，或是單純愛好科技的大眾，這裡都有值得一看的東西！香港正乘勢而上，帶著大家一起探索下個時代的可能！

「香港國際創科展」及「香港春季電子產品展」詳情

日期：2025年4月13日至16日（星期日至星期三）

地點：香港會議展覽中心

立即免費 登記入場

官方網站：https://www.hktdc.com/event/innoex/tc

官方網站：https://www.hktdc.com/event/hkelectronicsfairse/tc

（資料及相片由客戶提供）