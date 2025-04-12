民安隊總部開放日　隊員示範山嶺搜救及多項表演　逾3千市民參與

民安隊今日（12日）舉行全民國家安全教育日暨民安隊總部開放日。民安隊隊員向參加者示範緊急及山嶺搜救，現場亦有步操、樂隊和花式單車表演等。開放日超過3,000名市民參與，有車輛接載長者到場，亦有物業公司組織居民到場參觀。



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保安局常任秘書長李百全表示，政府把國家安全宣傳推廣工作做得更廣、更深。維護國家安全是全社會共同肩負的責任。（民安隊Facebook）

保安局常任秘書長李百全致辭時表示，下周二（15日）將迎來第10個全民國家安全教育日，政府不僅把國家安全宣傳推廣工作做得更廣、更深，同時加強全民自覺維護國家安全的意識和責任感，強調維護國家安全是全社會共同肩負的責任。他亦讚賞民安隊對社會安全作出的貢獻，無論在災害救援、維持公眾秩序、公共安全推廣，還是國家安全教育方面，民安隊始終全力以赴，成績有目共睹。

開放日亦安排參加者走進一個漆黑隧道，體驗狹隘空間事故處理。（政府新聞處）

民眾安全服務處總參事梁冠康提及，去年暑假超過200名少年團團員參與了5個內地及澳門的交流活動，民安隊一直積極安排他們前往內地不同城市，與當地青年交流，親身了解國家安全的重要性及祖國最新發展。

現場有車輛接載大批長者到場，亦有物業公司組織居民到場參觀。政府表示，開放日有超過3,000名市民參與。

除了參觀國家安全展覽，開放日亦有「心繋祖國」徵文比賽得獎作品，以及民安隊隊員的緊急及山嶺搜救示範。另外，亦設講座、電子搜救犬表演、步操、樂隊、花式單車表演等。