民安隊辦結業會操　飛行服務隊胡偉雄：山上求助第三季約400宗

民安隊今日（15日）舉行第89屆新隊員結業會操，共有52名隊員參與。擔任檢閱官的政府飛行服務隊總監胡偉雄表示，市民山上求助個案由前年超過1,000宗，到今年第三季減至約400宗，可見民安隊在提高市民山嶺活動安全意識方面實在不遺餘力。



民安隊今日（15日）在民安隊總部舉行第89屆新隊員結業會操，共有52名隊員參與。（政府新聞處圖片）

民安隊今日（15日）在民安隊總部舉行第89屆新隊員結業會操，共有52名隊員參與。在典禮上，擔任檢閱官的政府飛行服務隊總監胡偉雄向優異隊員頒獎，結業學員亦進行撲滅山火和搶救技術示範，展示受訓成果。

胡偉雄致辭表示，民安隊多年來與政府飛行服務隊緊密合作，每年亦會聯同不同政府部門，包括政府飛行服務隊，以及其他政府部門及組織舉辦山嶺活動安全推廣日，向市民推廣山嶺活動安全。市民山上求助個案由2022年超過1,000宗，到今年第三季減至約400宗，可見民安隊在提高市民山嶺活動安全意識方面實在不遺餘力。

他又指，民安隊亦提供救援服務，例如早前颱風魔羯及桃芝襲港，民安隊派出超過200人在全港不同地方為市民服務；最近在颱風萬宜和天文大潮的共同影響下，全港多處水浸，民安隊隊員在沙頭角、大澳和鯉魚門協助市民。另外，為準備迎接明年的第十五屆全國運動會，民安隊每周末都派出超過100人到啟德體育園參與不同演練以及負責測試賽的人群管理。

胡偉雄又指，民安隊十分重視國家安全的發展，近年積極拓展青少年交流活動，亦在新學員訓練環節中加入參觀國家安全教育展覽廳的元素，增強隊員對國家的歸屬感。

他說，愛國愛港是香港社會的核心精神，亦是「一國兩制」行穩致遠的重要基礎。他認為學員積極投入為香港服務的態度，是維持社會穩定繁榮、實現國家安全及「一國兩制」不可或缺的力量。