InnoEX 2025｜應科院展示五大創新科技 助社會進一步邁向智慧城市

一年一度的創科盛事「香港國際創科展（InnoEX）」4月13日開幕，今年應科院展出多項創新科技解決方案，聚焦多個領域包括低空經濟、智能製造、智慧交通及智能藥房。

攝影：周令知



推動創新科技協作

應科院主席李惠光工程師指出，應科院作為香港領先的研發中心，致力推進創新科技成果轉化和商業化，以協助業界升級轉型、提升效率。「應科院於InnoEX聯繫全球眾多高質素潛在合作夥伴，向他們展示各式已可推出市場的尖端解決方案，發掘合作機遇。適逢應科院今年慶祝銀禧，特別於展位上設置『時光隧道』，回顧應科院過去25年的創科成就。香港正迎來創科發展的黃金機遇，應科院將繼續堅守使命，研發更多應用科技促進社會進步、實現智慧生活，推動香港發展新質生產力。」

應科院董事局主席李惠光工程師(左四)歡迎創新科技及工業局局長孫東教授(左五)參觀應科院展位 (編號：3C-E03)。

應科院署理行政總裁兼首席營運官莊偉泉工程師表示，應科院的研發屢獲殊榮，廣受業界歡迎，至今已擁有逾1,100項專利、完成逾1,500項技術轉移。「我們很高興再次在InnoEX展示應科院的研發成果，並期待未來透過更多『政產學研投』的合作，加快科研從書架到貨架的速度，進一步鞏固香港作為全球創新科技樞紐的地位。」

應科院署理行政總裁及首席營運官莊偉泉工程師於「香港特別行政區政府引進重點企業辦公室呈獻：科技驅動產業及經濟大會」上介紹應科院在智慧出行科技的最新研發成果。

展示智慧生活科技

今年應科院再度亮相InnoEX，帶來「送藥無人機」、「智能藥房」、「車聯網（C-V2X）技術」以及與智能製造相關的「IndustriNET 5G」和「TrainLite」等屢獲國際殊榮的應用科技。

應科院署理行政總裁及首席科技官黃莹博士在接受專訪時表示，今次參展我有三個目標。「一是讓業界加深認識應科院五個具代表性的焦點科技；二是提高市民對創新科技的興趣；三則是讓更多人知道應科院是一個透過研發科技，推動社會進步的機構。」

他認為，創新科技的重點在於「新」，所以應科院的研究不會着重於社會已普及的技術，「我們是以一個領先的思維進行研發，即是早於其他人進行研發的布局，當幾年以後技術變得多人認識時，我們一方面會將自家研發的技術或項目落地應用。另一方面，我們會向更具挑戰性、更先進高端的方向深耕細作，務求令相關技術或項目進化得更為全面。」

應科院扎根香港25年，是本地科研界重要的人才搖籃。黃博士強調，應科院的目標依然始終如一：「我們希望能將科技落地應用，幫助政府、公營或私營機構和各行各業解決問題，提升營運效率，讓市民大眾受惠，這一直而來都是我們做研發時的宗旨。」

應科院署理行政總裁及首席科技官黃莹博士冀更多研發成果落地應用，讓各行各業以至市民大眾受惠。

透過無人機及自動駕駛預視未來

近年中國內地積極發展低空經濟，香港亦着手研發相關技術。低空經濟是指一般於1,000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。今次應科院展示的「送藥無人機」，冀能在市區內精準地運送輕量包裹，在多種技術的幫助下，無人機能夠在緊急情況下高效且可靠地向患者運送關鍵藥物，而空中運送系統能繞過城市交通堵塞，比傳統車輛運送方式更為便捷。

當討論到內地和香港的低空經濟時，不少人會先考慮到兩者於空間上的差異：內地地方大，樓宇之間的空間夠大，無人機出入較方便，反觀香港樓宇密度高，對無人機的技術要求更高。對此，黃博士直言應科院這正是致力研發的方向：「我們希望研發出精準度極高的定位技術，再配合C-V2X技術，進一步提高無人機在高樓大廈中飛行的安全度。」

黃博士提到到C-V2X，全名是Cellular Vehicle-to-Everything，即是應科院研發的車聯網技術，透過實行車輛、行人、路側設備及網絡之間的實時無縫通訊，讓道路使用者即時接收報告與警示以掌握路況，有效提升道路安全。這項技術能廣泛應用在實時交通監察、事故管理及行車路線規劃等範疇，更是將自動駕駛發展奠定基礎，協助偵測潛在危險，進一步保障道路安全，並加速推動自動駕駛的普及應用。

應科院與香港理工大學合作開發無人機技術，冀望能在市區內精準地運送藥物。圖左至右為應科院科研生態系統及企業傳訊高級總監鄭可怡女士、應科院通訊技術高級總監招溢利博士、香港貿發局副總裁張淑芬女士、香港特區政府數字政策專員黃志光先生，以及香港貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄教授。

（資料及相片由應科院提供）