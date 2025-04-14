InnoEX 2025｜應科院展示五大創新科技 助社會進一步邁向智慧城市
一年一度的創科盛事「香港國際創科展（InnoEX）」4月13日開幕，今年應科院展出多項創新科技解決方案，聚焦多個領域包括低空經濟、智能製造、智慧交通及智能藥房。
攝影：周令知
推動創新科技協作
應科院主席李惠光工程師指出，應科院作為香港領先的研發中心，致力推進創新科技成果轉化和商業化，以協助業界升級轉型、提升效率。「應科院於InnoEX聯繫全球眾多高質素潛在合作夥伴，向他們展示各式已可推出市場的尖端解決方案，發掘合作機遇。適逢應科院今年慶祝銀禧，特別於展位上設置『時光隧道』，回顧應科院過去25年的創科成就。香港正迎來創科發展的黃金機遇，應科院將繼續堅守使命，研發更多應用科技促進社會進步、實現智慧生活，推動香港發展新質生產力。」
應科院署理行政總裁兼首席營運官莊偉泉工程師表示，應科院的研發屢獲殊榮，廣受業界歡迎，至今已擁有逾1,100項專利、完成逾1,500項技術轉移。「我們很高興再次在InnoEX展示應科院的研發成果，並期待未來透過更多『政產學研投』的合作，加快科研從書架到貨架的速度，進一步鞏固香港作為全球創新科技樞紐的地位。」
展示智慧生活科技
今年應科院再度亮相InnoEX，帶來「送藥無人機」、「智能藥房」、「車聯網（C-V2X）技術」以及與智能製造相關的「IndustriNET 5G」和「TrainLite」等屢獲國際殊榮的應用科技。
應科院署理行政總裁及首席科技官黃莹博士在接受專訪時表示，今次參展我有三個目標。「一是讓業界加深認識應科院五個具代表性的焦點科技；二是提高市民對創新科技的興趣；三則是讓更多人知道應科院是一個透過研發科技，推動社會進步的機構。」
他認為，創新科技的重點在於「新」，所以應科院的研究不會着重於社會已普及的技術，「我們是以一個領先的思維進行研發，即是早於其他人進行研發的布局，當幾年以後技術變得多人認識時，我們一方面會將自家研發的技術或項目落地應用。另一方面，我們會向更具挑戰性、更先進高端的方向深耕細作，務求令相關技術或項目進化得更為全面。」
應科院扎根香港25年，是本地科研界重要的人才搖籃。黃博士強調，應科院的目標依然始終如一：「我們希望能將科技落地應用，幫助政府、公營或私營機構和各行各業解決問題，提升營運效率，讓市民大眾受惠，這一直而來都是我們做研發時的宗旨。」
透過無人機及自動駕駛預視未來
近年中國內地積極發展低空經濟，香港亦着手研發相關技術。低空經濟是指一般於1,000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。今次應科院展示的「送藥無人機」，冀能在市區內精準地運送輕量包裹，在多種技術的幫助下，無人機能夠在緊急情況下高效且可靠地向患者運送關鍵藥物，而空中運送系統能繞過城市交通堵塞，比傳統車輛運送方式更為便捷。
當討論到內地和香港的低空經濟時，不少人會先考慮到兩者於空間上的差異：內地地方大，樓宇之間的空間夠大，無人機出入較方便，反觀香港樓宇密度高，對無人機的技術要求更高。對此，黃博士直言應科院這正是致力研發的方向：「我們希望研發出精準度極高的定位技術，再配合C-V2X技術，進一步提高無人機在高樓大廈中飛行的安全度。」
黃博士提到到C-V2X，全名是Cellular Vehicle-to-Everything，即是應科院研發的車聯網技術，透過實行車輛、行人、路側設備及網絡之間的實時無縫通訊，讓道路使用者即時接收報告與警示以掌握路況，有效提升道路安全。這項技術能廣泛應用在實時交通監察、事故管理及行車路線規劃等範疇，更是將自動駕駛發展奠定基礎，協助偵測潛在危險，進一步保障道路安全，並加速推動自動駕駛的普及應用。
（資料及相片由應科院提供）