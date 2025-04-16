違例泊車定額罰款｜的哥心聲：停的士去廁所都俾人抄牌　只能接受

俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款31年未曾加價，消息指將由320元增至400元，目標年內實施。有的士司機直斥做法是「乞兒兜中拎錢」，認為加價80元過高，亦指現時車位及停車場嚴重不足，導致違泊情況發生。



的士司機稱有時需要離開車去廁所，「以前唔會抄，或者有人情講，會摸下你個車頭睇下係咪仲熱先決定抄唔抄，宜家唔係㗎，（抄牌）鬼鬼祟祟」，更指現時一個月抄牌的數量是以往的雙倍。



違例泊車定額罰款｜消息指，違例泊車「牛肉乾」將由320元增至400元，目標年內實施。（資料圖片／鄭子峰攝）

咪錶收費擬由$2一節增至$4

今年財政預算案提及檢討交通違例事項定額罰款，據了解，違例泊車「牛肉乾」將加至400元，咪錶收費亦由2元一節增至4元。立法會交通事務委員會下周五（25日）討論細節。

今日（16日）下午約6時，荃灣街市街麥當勞對出的街道及荃灣西大屋街的咪表泊車區，泊滿的士及私家車。

的士司機盧先生認為比起加價，增設街邊泊車位及停車場更能改善違例泊車。（楊凱力攝）

新入行的士司機：出去食飯，架車擺餐廳門口都唔得

的士司機盧先生認為比起加價，增設街邊泊車位及停車場更能改善違例泊車。他剛加入的士行業約一年半，觀察到近期抄牌次數增加，「（離開的士）出去食飯，架車擺（餐廳）門口都唔得」，感到無奈。

的士司機許先生認為，加價80元升幅過高。（楊凱力攝）

的哥許先生：現時一個月收4至5張告票 比以往倍增

於荃灣西的士站等待乘客的許先生亦表示，現時車位嚴重不足，而且當局不停「拆停車場」，認為現時停車位短缺情況是政府一手造成。對於加價，他稱無辦法，「我哋蟻民只能逆來順受」。他亦直言80元加價升幅過高，「本身預料加至360元。」

另外，他表示以往抄牌情況較合理，的士司機有時需要去廁所，警方會觸摸車頭蓋探測溫度，就司機離開車輛的時間決定是否抄牌。惟現在不論情況，一概抄牌。許先生稱，以往一個月或收兩張「牛肉乾」，現時一個月收4至5張告票，是以往的雙倍。

私家車車主郭先生認為加價至400元對於消防者來說偏貴，希望政府可以增設更多公眾車位。（楊凱力攝）

私家車車主：有時落街買餸都會被抄牌 批評街泊邊車位太少

私家車車主郭先生認為加價至400元對於消防者來說偏貴，希望政府可以增設更多公眾車位。他坦言平時常被抄牌，「有時落街買餸都會被抄牌」，認為街邊泊車位太少，才導致違例泊車情況嚴重。

私家車車主陳先生認為加價合理，但希望當局執法時不要濫用。（楊凱力攝）

冀司機去廁所或吃飯時可有所豁免 「體諒民間疾苦」

另一私家車車主陳先生則認為加價合理，但希望當局執法時不要濫用，例如司機去廁所或吃飯時可有所豁免，冀政府「體諒民間疾苦」。他亦指車位短缺情況嚴重，「人地畀錢都無位租」，希望當局可以加建多層停車場或者增加街邊泊位。