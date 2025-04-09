違例泊車｜去年發254萬張「牛肉乾」罰款共8億　這一區抄牌最多

俗稱「牛肉乾」的違例泊車告票，去年警務處發出逾254萬張，政府庫房進賬8.1億元，不過告票數目連續兩年減少。抄牌重災區繼續是西九龍區，去年逾87萬張，連續三年奪冠。當局指告票數目較原來預算低，今年內會就各項罰款加價完成檢討，估計今個年度相關罰款額約有10億元。



政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（鄭子峰攝）

去年發254萬張「牛肉乾」罰款共8億

運輸及物流局回覆A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰的特別財委會書面提問時，透露過去三年警務處發出的違例泊車「牛肉乾」告票數目，去年共2,543,197張，按年少近47萬張，亦是連續兩年告票數目減少。

2022年至2024年警務處發出的違例泊車「牛肉乾」告票數目。（立法會文件）

以每張「牛肉乾」320元罰款計算，為政府庫房帶來8.1億元進賬。

超速駕駛罰款按年減逾兩成

超速駕駛告票方面，由2023年的25.1萬張減至2024年的19.3萬張，涉7,400萬元罰款，按年減少超過兩成。

政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（鄭子峰攝）

泊車無入錶涉24萬張告票

違例佔用路旁停車位方面，去年共發出242,309張告票，較過去兩年各25萬張輕微減少。運輸署沒有備存投訴不當佔用路旁收費停車位，或收費錶停車位是否被用作商業用途的資料。

2022年至2024年違例佔用路旁停車位告票數目。（立法會文件）

運輸署委聘停車收費錶營辦商定期巡查路旁停車收費錶，如發現收費錶停車位被不當佔用，營辦商會向警務處、地政總署及食物環境衞生署反映作調查及跟進。停車收費錶配備的車位感應器可偵測路旁泊車位是否被佔用 ，並透過後台電腦系統識別違例泊車，與警務處實時分享資訊，便利執法。

油尖警區於今年首11個月，發出逾21萬張「牛肉乾」。(警方圖片)

西九龍區抄牌最多 一年發逾87萬張告票

抄牌重災區繼續是西九龍區，去年逾87萬張，連續三年嬋聯全港之冠，不過較2022年的過百萬張已減少近14萬張。其次是新界北，去年發出逾58萬張告票。

車頭的「牛肉乾」已堆積如山，厚如一本簿。（鄧海興攝）

料今年罰款額約有10億元

當局指，告票數目較原來預算低，正研究調整各項罰款金額，預計今年內完成檢討，估計今個年度相關罰款額約有10億元。

早前有消息透露，政府擬提高俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由現時的320元增加至400至480元，提高25%至50%